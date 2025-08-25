Trump'tan Güney Kore açıklaması: Bir tür devrim var gibi görünüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore’nin yeni lideri Lee Jae Myung ile yapacağı ilk zirveden saatler önce Seul’e yönelik sert açıklamalarda bulundu. Trump, sosyal medyada “Güney Kore’de bir tür tasfiye ya da devrim var gibi görünüyor. Orada böyle bir ortam varken iş yapamayız” ifadelerini kullandı.



Trump’ın sözleri, haziranda ani seçimle göreve gelen Lee açısından kritik önem taşıyan görüşme öncesinde gerginlik yarattı. Lee, selefi Yoon Suk Yeol’ün sıkıyönetim girişimi nedeniyle görevden alınmasının ardından devlet başkanlığına seçilmişti.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

İki ülke arasında savunma harcamaları, ticaret ve nükleer işbirliği konularında çetin pazarlıklar sürüyor. Washington, Seul’den 28.500 Amerikan askerinin masrafları için milyarlarca dolarlık ek katkı talep ediyor. Trump’ın ayrıca Kuzey Kore, ticaret engelleri, deniz güvenliği ve Amerikan gemi inşası gibi başlıkları gündeme getirmesi bekleniyor.



Lee ise, müzakerelerde en hassas konuları erteleyerek iyi bir izlenim bırakmayı ve ilişkilerde denge politikası yürütmeyi hedefliyor. Seul yönetimi, savunma harcamalarında NATO standartlarını dikkate alırken, ABD’nin Güney Kore’deki askerlerini Çin gibi bölgesel konularda kullanma talebine mesafeli yaklaşıyor.

Trump’ın açıklamaları, Güney Kore’deki aşırı sağcı grupların söylemleriyle örtüşüyor. Bu gruplar, görevden alınan eski başkan Yoon’u “komünist baskının mağduru” olarak savunuyor ve seçimlere hile karıştırıldığı iddiasını dile getiriyor.

ABD'DEKİ YATIRIMLAR ÖNE ÇIKARILACAK

Lee, Washington ziyareti kapsamında ABD’deki yatırımları öne çıkaracak. Özellikle Philadelphia’daki Hanwha tersanesi ziyaretiyle, Güney Kore’nin Amerikan gemi inşa sektörüne destek sağlayacağı mesajını verecek.



Liderler ayrıca Kuzey Kore’nin nükleer programını ele alacak. Zirve öncesi Lee, Tokyo’da Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba ile de görüşerek üçlü işbirliğini güçlendirmeye çalıştı.