Trump'tan güvenlik açığı vurgusu: "Biri o çatıya çıktı ve rapor edilmedi"

ABD Başkan Adayı Donald Trump, kendisine yönelik suikast girişiminde güvenlik zafiyeti olduğuna dikkat çekerek, "Biri o çatıya nasıl çıktı ve bu neden rapor edilmedi" dedi. Olayda güvenlik zafiyeti olduğuna işaret eden Trump, "Bunun bir hata olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Gizli Servis, çıkan haberlerin ardından Trump tarafından yapılan ilave koruma ve kaynak taleplerinin geri çevrildiğini doğruladı.

Trump'tan güvenlik açığı vurgusu: "Biri o çatıya çıktı ve rapor edilmedi"

Cumhuriyetçi Başkan Adayı özel bir televizyon kanalına verdiği röportajda kendisine yönelik suikast girişimi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde yaptığı miting sırasında açılan ateşle kulağından vurulan Trump, saldırı öncesinde kimsenin bir sorun olduğuna dair uyarıda bulunmadığını belirterek, "Kimse bundan bahsetmedi, kimse bir sorun olduğunu söylemedi" dedi.

Güvenliği için gerekli olması halinde konuşmasına daha geç başlayabileceğini vurgulayan Trump, "Ben 15 dakika bekleyebilirdim. 15 - 20 dakika ya da 5 dakika falan bekleyelim diyebilirlerdi. Kimse böyle bir şey söylemedi" ifadelerini kullandı.

Kendisine ateş eden saldırganın bulunduğu yere çıkarken fark edilmemesini eleştiren Trump, "Birisi o çatıya nasıl çıktı ve neden rapor edilmedi" dedi.

Olayda güvenlik zafiyeti olduğuna işaret eden Trump, "Bunun bir hata olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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GİZLİ SERVİS TRUMP'IN TALEBİNİ REDDETTİ

basınında yer alan haberlerde, Trump'ın son iki yıl içinde Gizli Servis'ten güvenlik için daha fazla kaynak ve koruma talep ettiği ancak bu taleplerin karşılanmadığı aktarıldı.

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi, çıkan haberlerin ardından Trump tarafından yapılan ilave koruma ve kaynak taleplerinin geri çevrildiğini doğruladı.

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SALDIRGAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Trump, geçen hafta Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde düzenlediği seçim mitingi sırasında gerçekleştirilen suikast girişimi sonucu sağ kulağından yaralanmıştı.

Vurulmasının ardından kanayan kulağını tutan ve yumruğunu havaya kaldırarak tepki gösteren Trump, korumaları tarafından çembere alınarak zırhlı aracıyla olay yerinden uzaklaştırılmıştı.

Trump'ı yaralayan 20 yaşındaki saldırgan Thomas Matthew Crooks, Gizli Servis'te görevli keskin nişancılar tarafından vurularak öldürülmüştü. Saldırıda, ayrıca mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

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