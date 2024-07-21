Trump'tan güvenlik açığı vurgusu: "Biri o çatıya çıktı ve rapor edilmedi"

Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump özel bir televizyon kanalına verdiği röportajda kendisine yönelik suikast girişimi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde yaptığı miting sırasında açılan ateşle kulağından vurulan Trump, saldırı öncesinde kimsenin bir sorun olduğuna dair uyarıda bulunmadığını belirterek, "Kimse bundan bahsetmedi, kimse bir sorun olduğunu söylemedi" dedi.

Güvenliği için gerekli olması halinde konuşmasına daha geç başlayabileceğini vurgulayan Trump, "Ben 15 dakika bekleyebilirdim. 15 - 20 dakika ya da 5 dakika falan bekleyelim diyebilirlerdi. Kimse böyle bir şey söylemedi" ifadelerini kullandı.

Kendisine ateş eden saldırganın bulunduğu yere çıkarken fark edilmemesini eleştiren Trump, "Birisi o çatıya nasıl çıktı ve neden rapor edilmedi" dedi.

Olayda güvenlik zafiyeti olduğuna işaret eden Trump, "Bunun bir hata olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.