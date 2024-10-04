Trump'tan Haitili göçmenleri sınır dışı etme sözü

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayında yapılacak seçimi kazanması halinde Ohio'nun Springfield kentinde yasal olarak yaşayan ve çalışan Haitili göçmenleri sınır dışı edeceğine söz verdi.



Trump, çarşamba akşamı Teksas'ın Houston kentinde NewsNation'a, "İnsanları çıkarmanız ve kendi ülkelerine geri götürmeniz gerekiyor" dedi.



Haitili göçmenlerin Geçici Koruma Statüsü'nü kaldırıp kaldırmayacağı sorulduğunda ise, "Kesinlikle. Korumayı kaldırıp onları kendi ülkelerine geri götürürüm." ifadelerini kullandı.



Trump'a daha sonra Haiti'nin göçmenleri kabul etmemesi durumunda ne yapacağı soruldu. Eski başkan bu soruyu, "Yani, onları alacaklar. Onları alacaklar." diye ısrar ederek yanıtladı.



Haitili göçmenler, yasal olarak Ohio eyaletinin Springfield kentinde yaşıyor ve çalışıyorlar.



Ancak Trump ve başkan yardımcısı adayı JD Vance'in, göçmenlerin insanların evcil hayvanlarını kaçırıp yediği yönünde asılsız söylentiler yaymasının ardından ilgi odağı haline geldiler.



Trump, 10 Eylül'de Kamala Harris'le yaptığı başkanlık münazarasında, "Springfield'da köpekleri yiyorlar. Gelen insanlar. Kedileri yiyorlar. Orada yaşayan insanların evcil hayvanlarını yiyorlar." ifadeleriyle göçmenlere saldırmıştı.



Haitili bir savunuculuk kuruluşu, bir dilekçe vererek Cumhuriyetçi Parti adaylarının bu sebeple tutuklanması için çağrı yaptı.

