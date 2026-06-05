Trump'tan Hamaney açıklaması. "Tanışmaktan onur duyarım"

ABD Başkanı Donald Trump , Oval Ofis'te düzenlediği bir etkinliğin ardından İran Savaşı'na ilişkin gündemi değerlendirdi.

İran 'la bir anlaşma yapmaya yakın olduklarını tekrar eden Trump, anlaşma sağlanması halinde İran'ın nükleer silaha sahip olmamayı kabul edeceğini ve Hürmüz Boğazı'nın hemen açılacağını savundu. Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların büyük kısmının zaten temizlendiğini ifade eden ABD Başkanı, İran lideri Mücteba Hamaney'e ilişkin bir soruya şöyle yanıt verdi: "Onunla görüşmek istemiyorum, ama görüşürsem, onunla tanışmaktan onur duyarım; bir anlaşmaya varabilir miyiz bunu görmek isterim. Eğer anlaşırsak, onunla görüşmem mümkün olabilir."

Olası bir Trump-Hamaney görüşmesinin Beyaz Saray'da olup olmayacağı yönündeki soruyu ise Trump, bu konuları henüz görüşmediklerini ifade ederek yanıtladı. "Hamaney'in en sevdiği kişi olmayabilirim ama kendisi de muhtemelen bir profesyonel" dedi.

"YA MASADA YA DA SAVAŞLA KAZANACAĞIZ"

İran'ın askeri ve siyasi kapasitesini büyük ölçüde yok ettiklerini savunan Donald Trump "Bir şekilde kazanacağız, ya kağıt üzerinde (anlaşma yoluyla) kazanacağız ya da askeri olarak kazanacağız." dedi.

İran'ı Venezuela ile kıyaslayan Trump, İran'ın çok daha zor bir başlık olduğunu ve askeri açıdan Venezuela'daki gibi olmadığını vurgulayıp şunları söyledi: "Burası (İran) Venezuela gibi değil; oraya girip biraz kalıp çıkarsın, burası ise farklı. İran'da kapsamlı askeri operasyon yapabilmek, çok daha ağır bir askeri sevkiyatı gerektiriyor."

"LÜBNAN'DA OLUMLU GELİŞMELER YAŞANACAK"

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Lübnan konusunda hem Hizbullah tarafıyla hem de İsrail tarafıyla görüştüğünü ve barış anlaşmasına yönelik olumlu bir sürecin içinde olduklarını ifade etti: "Hizbullah bizi aradı ve artık durmaya ne dersiniz dediler. Bence orada bazı olumlu gelişmeler yaşanacak. Lübnan’da biraz barışın sağlanabilmesi gerçekten çok güzel olurdu. Bu konuda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de net bir şekilde konuştum."

WASHINGTON-TAHRAN HATTINDA İLERLEME YOK

Haftalardır süren müzakereler, savaşın sona erdirilmesi ve kritik önemdeki Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda hala sonuç vermedi. Ancak görüşmeler sürüyor. Geçici ateşkes anlaşmasının ardından ABD, 13 Nisan’dan bu yana İran’a yönelik deniz ablukası uyguluyor. Müzakerelerin ilerlemesiyle birlikte İran, Boğaz'dan gemi geçişine kısmi olarak izin vermeye başladı. Ancak sık sık bölgede tansiyon yükseliyor ve kısa süreli çatışmalar meydana gelmeye devam ediyor.

ABD'DEN ORTADOĞU'YA SEYAHAT UYARISI

Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu'daki "yüksek gerilimler nedeniyle güvenlik ortamının karmaşık olmaya devam etmesi ve hızla değişebilmesi" gerekçesiyle bölgedeki ülkelere yönelik seyahat uyarısı yayımladı.

Bu kapsamda, Bahreyn, İsrail, Batı Şeria, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için "seyahati yeniden değerlendirin" anlamına gelen "Seviye 3"ün korunduğu; İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için ise "seyahat etmeyin" uyarısını ifade eden "Seviye 4"ün geçerliliğini sürdürdüğü bildirildi.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

Kriz, Donald Trump'ın 2018 yılındaki ilk başkanlık döneminde ABD'yi İran nükleer anlaşmasından tek taraflı olarak çekmesiyle başladı. Trump'ın Tahran’a yönelik uyguladığı "maksimum baskı" ve ağır ekonomik yaptırımlar, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini hızlandırmasına yol açtı. İki ülke arasındaki gerilim, Trump’ın 2025’te yeniden başkan seçilmesinin ardından diplomatik bir çıkmazdan doğrudan askeri çatışmaya evrildi. 2026 Şubat'ta ABD ve İsrail’in müzakereler yapılmasına rağmen İran’a düzenlediği büyük hava operasyonunda İran dini lideri Ali Hamaney öldürülünce ipler tamamen koptu.

Bu ağır darbeye misilleme yapan İran, küresel petrol ticaretinin kalbi olan Hürmüz Boğazı'nı ulaşıma kapattı. ABD ise Nisan 2026’da misilleme olarak İran limanlarına yönelik devasa bir deniz ablukası başlatarak dünya genelinde büyük bir enerji krizini tetikledi.

Daha sonra taraflar, nihayetinde Pakistan’ın arabuluculuğuyla geçici bir ateşkes ilan ederek müzakere masasına oturmayı kabul etti.