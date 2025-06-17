Trump'tan Hamaney'e tehdit: Yerini biliyoruz, şimdilik öldürmeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran arasındaki devam eden çatışmalar hakkında açıklamada bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran hava sahasında tam ve eksiksiz kontrolümüz var. İran'ın iyi gökyüzü takip cihazları ve diğer savunma teçhizatları vardı, hem de bol miktarda, ancak bunlar ABD yapımı, tasarlanmış ve üretilmiş ‘şeylerle’ kıyaslanamaz. Kimse bu işi ABD'den daha iyi yapamaz" ifadelerini kullandı.

"Hamaney'in nerede saklandığını biliyoruz. İran'ın 'sözde' lideri kolay bir hedef" diyen Trump, "Hamaney'i en azından şimdilik ortadan kaldırmayacağız ama sabrımız tükeniyor" ifadelerini kullandı.

İran'a seslenen Trump, "Kayıtsız şartsız teslim olun" dedi.



ACİL ULUSAL GÜVENLİK TOPLANTISI

İsrail-İran geriliminin artması üzerine Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden erken ayrılma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibine acil toplantı talimatı verdiği belirtildi.

Beyaz Saray, Trump'ın ulusal güvenlik ekibiyle basın kapalı yaptığı kritik toplantının sona erdiğini belirtti.



Durum Odası'ndaki toplantıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Trump'ın bugün basın mensuplarına bir değerlendirme yapıp yapmayacağına ilişkin de Beyaz Saray'dan bir bilgilendirme yapılmadı.



Reuters'ın haberine göre, ABD İSrail-İran çatışması sebebiyle savunmayı güçlendirmek amacıyla Ortadoğu'ya savaş uçakları naklediyor ve mevcut uçakların konuşlandırmalarını uzatıyor.



ABD'li bir yetkiliye dayandırılan haberde F-35, F-22 ve F-16 savaş uçakları konuşlandırdığı belirtildi.