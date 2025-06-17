Trump'tan Hamaney'e tehdit: Yerini biliyoruz, kolay hedef
İsrail-İran savaşı karşılıklı saldırılarla beşinci gününde devam ediyor. ABD Başkanı Trump ise yine İran Dini Lideri Ali Hamaney'i tehdit etti ve "Nerede saklandığını biliyoruz ama şimdilik öldürmeyeceğiz" dedi.
İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" saldırısı ile buna karşılık İran'ın misillemesiyle başlayan savaş beşinci günde de sürüyor.
İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 224 kişi yaşamını yitirdi, bin 277 kişi yaralandı.
İran da İsrail'in "Yükselen Aslan" saldırısı karşılığında "Gerçek Vaat 3" ismini verdiği misillemeyi başlattı.
İnsansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füzenin fırlatıldığı saldırıda Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'da patlamalar meydana geldi.
İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan İran füzeleri nedeniyle İsrail'de 24 kişi hayatını kaybetti, 592 kişi yaralandı.
19.30 - TRUMP: KAYITSIZ ŞARTSIZ TESLİM OLUN
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran arasındaki devam eden çatışmalar hakkında açıklamada bulundu.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran hava sahasında tam ve eksiksiz kontrolümüz var. İran'ın iyi gökyüzü takip cihazları ve diğer savunma teçhizatları vardı, hem de bol miktarda, ancak bunlar ABD yapımı, tasarlanmış ve üretilmiş ‘şeylerle’ kıyaslanamaz. Kimse bu işi ABD'den daha iyi yapamaz" ifadelerini kullandı.
"Hamaney'in nerede saklandığını biliyoruz. İran'ın 'sözde' lideri kolay bir hedef" diyen Trump, "Hamaney'i en azından şimdilik ortadan kaldırmayacağız ama sabrımız tükeniyor" ifadelerini kullandı.
İran'a seslenen Trump, "Kayıtsız şartsız teslim olun" dedi.
ACİL ULUSAL GÜVENLİK TOPLANTISI
İsrail-İran geriliminin artması üzerine Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden erken ayrılma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibine acil toplantı talimatı verdiği belirtildi.
Reuters'ın haberine göre, ABD İSrail-İran çatışması sebebiyle savunmayı güçlendirmek amacıyla Ortadoğu'ya savaş uçakları naklediyor ve mevcut uçakların konuşlandırmalarını uzatıyor.
ABD'li bir yetkiliye dayandırılan haberde F-35, F-22 ve F-16 savaş uçakları konuşlandırdığı belirtildi.
17.10 - İRAN YENİ FÜZE SALDIRISI BAŞLATTI
İsrail ordusu, İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığını duyurdu.
İran medyası ise, İsfahan'da patlama sesleri yükseldiğini belirtti.
15.55 - ARAKÇİ'DEN AVRUPALI MEVKİDAŞLARIYLA TELEFON GÖRÜŞMESİ
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İsrail'in İran'a yönelik son saldırıları ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Arakçi, İsrail'in barışçıl nükleer tesisler, ekonomik altyapılar, askeri üsler ve sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırılarının, Birleşmiş Milletler Şartı'na ve uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğunu vurguladı. Arakçi, tüm BM üyesi ülkelerin ve Güvenlik Konseyi'nin bu saldırıya karşı sorumluluk taşıdığını ifade etti.
İsrail'in söz konusu saldırıları müzakerelerin sürdüğü bir dönemde gerçekleştirmesinin diplomasiye vurulmuş eşi benzeri görülmemiş bir darbe olduğunu belirten Arakçi, Avrupa ülkelerinden saldırıyı açıkça kınamalarını talep etti. İran'ın bu saldırılara karşı meşru savunma hakkını sonuna kadar kullanacağını ifade eden Arakçi, savaşın yayılması durumunda doğacak sonuçlardan İsrail ile birlikte onu destekleyen ülkelerin de sorumlu olacağını söyledi.
İsrail'in saldırılarının arkasında ABD'nin desteği ve iş birliğinin bulunduğunu vurgulayan Arakçi, Washington yönetiminin yaşananlardan ve işlenen suçlardan doğrudan sorumlu olduğunu kaydetti. Arakçi ayrıca, Tahran'ın diplomasiye bağlı kaldığını belirterek, İran'ın hiçbir zaman müzakere masasını terk etmediğini ancak bu aşamada önceliklerinin saldırılara karşı güçlü ve caydırıcı bir şekilde karşılık vermek olduğunu ifade etti.
Üç Avrupa ülkesinin dışişleri bakanları ile Kallas ise, bölgede yaşanan gelişmelerden duydukları üzüntüyü dile getirerek, saldırılarda hayatını kaybeden siviller için taziyelerini iletti. Taraflar, tansiyonun düşürülmesi için diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini belirterek, bu doğrultuda yapıcı bir rol oynamaya hazır olduklarını ifade etti.
15.40 - "NATANZ’IN İSRAİL’İN SALDIRILARINDAN ETKİLENDİĞİNE DAİR EK EMARELER VAR"
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), İran'ın Natanz nükleer enerji tesisinin yer altında bulunan uranyum zenginleştirme sistemlerinin İsrail'in saldırılarından doğrudan etkilendiğine dair ilave emarelerin bulunduğunu açıkladı.
UAEA, Esfahan ve Fordo nükleer enerji tesislerinde bildirilecek bir gelişme yaşanmadığını belirtti.
15.30 - İRAN BANKASINA SİBER SALDIRIYI “YIRTICI SERÇE” ÜSTLENDİ
Iran International haber sitesinin aktardığına göre, hacker grubu bankadaki “tüm verileri imha ettiklerini” ileri sürdü.
Bugün erken saatlerde İran basınına yansıyan haberlerde, bankanın pek çok şubesinin kapalı olduğu belirtilmiş, müşterileri hesaplarına ulaşamadıklarından şikayet etmişti.
Sepah bankasının yanı sıra, her ikisi de İran ordusu ile bağlantılı olan Kosar ve Ansar bankalarının verdiği kartların da çalışmadığı belirtilmişti. Hem Sepah hem de Ansar bankası, aynı zamanda ABD’nin yaptırım listesinde bulunuyor.
İranlı yetkililer, siber saldırılar sebebiyle yaşanan kesintiler hakkında açıklama yapmazken, Devrim Muhafızları’na yakın Fars haber ajansı, Sepah Bankası’ndaki sorunun “birkaç saat içinde çözüleceğini” aktardı.
Sepah’a saldırıyı üstlenen hacker grubu, daha önce de İran’daki çelik fabrikalarına ve yakıt istasyonlarına siber saldırı düzenlediklerini açıklamıştı.
The Times gazetesinin haberine göre, bir X kullanıcısı, yaptığı paylaşımda, Sepah Bankası’nın Tahran, İsfahan, Şiraz, Yezid ve Tebriz’deki ATM’lerinin çalışmadığını belirtmişti.
15.15 - KATAR VE ÜRDÜN'DEN AÇIKLAMAİran Kızılay çalışanları, İsrail'in saldırısı sonrasında arama-kurtarma çalışması başlattı.
Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını kınadı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha’da düzenlediği basın toplantısında devam eden İsrail-İran çatışmalarına değindi. El-Ensari, Katar’ın saldırıları şiddetle kınadığını ve bu saldırıları "çok vahim yansımaları olacak bir tedbir" olarak nitelendirdi. Saldırıların ABD ile "olumlu bir diplomatik yolda" ilerlediği sırada yaşandığına dikkat çeken El-Ensari, Katar'ın ABD ile arabuluculuk yaptığını ve "Amerika'nın bir anlaşma arzusu olduğuna inandığını" söyleyerek, "Savaşan taraflar arasında ateşkes sağlanması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Ürdün Kralı 2'nci Abdullah da Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'na hitabında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
15.00 - "FORDO, ELBETTE ELE ALINACAK BİR KONU"
İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, İran'ın "nükleer kalbi" olarak bilinen Fordo nükleer tesisinin "elbette ele alınacak bir konu olduğunu" söyledi.
14.50 - İRAN DEVLET TELEVİZYONUNDA YANGINİsrail, 16 Haziran'da İran devlet televizyonu binasına saldırdı.
AFP'nin haberine göre, İsrail'in dün akşam saatlerinde saldırı düzenlediği İran devlet televizyonu, kanal binasında yangın çıktığını aktardı. Konuyla ilgili paylaşılan bilgilere göre, kanalın binalarından birine düzenlenen saldırıdan bir gün sonra yangın, rüzgar sebebiyle yeniden başladı. Bina yakınlarındaki bir AFP muhabiri de olay yerinden beyaz bir duman çıktığını anlattı.
14.35 - UKRAYNA'DAN VATANDAŞLARINA "İRAN VE İSRAİL'DEN AYRILIN" ÇAĞRISI
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, İran ve İsrail'de bulunan vatandaşlarına bu iki ülkeden mümkün olan en kısa süre içinde ayrılma çağrısı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ortadoğu'daki güvenlik durumunun ciddi ölçüde kötüye gitmesinden dolayı, Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına bölgedeki durumu istikrara kavuşana kadar mümkün olan en kısa süre içinde İsrail Devleti ve İran İslam Cumhuriyeti topraklarından ayrılmayı güçlü bir şekilde tavsiye eder" ifadelerine yer verildi.
14.25 - AB: İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZ AMA BUNU ÖNLEMENİN YOLU DİPLOMASİ
Toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Kallas, bakanların "tüm tarafları" uluslararası hukuka uymaya, itidal göstermeye ve kontrolden çıkabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırdığını söyledi.
Kallas, "Hepimiz gerginliğin azaltılmasının acil bir ihtiyaç olduğu konusunda hemfikirdik. İran'ın nükleer silahı olamaz. Bunu önlemenin çözümü diplomasidir. AB üzerine düşeni yapacaktır" dedi.
Bakanların İran'ın İsrail'e misillemeleriyle tırmanan gerginliğin odağı Gazze'deki insani durumdan uzaklaştırmaması gerektiğinde de hemfikir olduğunu vurgulayan Kallas, "İnsani yardımların acil ve tam girişi, ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Kallas, İsrail ile Ortaklık Anlaşmasının, Tel Aviv hükümetinin Gazze'deki hukuksuz eylemleri nedeniyle askıya alınmasıyla sonuçlanabilecek inceleme sürecinin ise bugünkü toplantıda görüşülmediğini, incelemenin sürdüğünü ve bunun 23 Haziran'da yapılacak olağan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ele alınacağını kaydetti.
14.15 - İRAN'DA "MOSSAD AJANLARININ" İHA ATOLYESİNE BASKIN
İran güvenlik güçlerinin İsfahan ve Kerec kentinde tespit edilen İsrail ajanları için dron üreten atölyelere baskın düzenlediği bildirildi.
Devlet televizyonuna göre, Tahran’a yakın Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinde İsrail ajanları tarafından dron ve patlayıcı madde üreten bir atölyeye baskın gerçekleştirildi.
Baskın sırasında bir Mossad ajanı gözaltına alındı. Yakalanan kişinin sorgu görüntüleri devlet televizyonunda yayımlandı. Söz konusu kişi, 10 yıl önce temas kurduğu Mossad adına patlayıcı madde ürettiğini anlattı.
Devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde atölyede çok sayıda patlayıcı ve ekipmanın ele geçirildiği görüldü.
Öte yandan İsfahan eyaletinde de güvenlik güçleri, dron ve patlayıcı üreten bir atölyeyi tespit etti.
Kale Şur, ilçesindeki atölyede, dron parçaları ekipmanlar ve patlayıcı madde üretimi için gerekli malzemelerin ele geçirildiği belirtildi.
14.05 - TAHRAN'DA YENİDEN PATLAMA SESLERİ
14.00 - "İRANLI EN AZ 10 NÜKLEER BİLİM İNSANI ÖLDÜRÜLDÜ"İsrail'in saldırısı sonrası Tel Aviv.
Reuters haber ajansının haberine göre, İsrailli askeri bir yetkili, İsrail'in İran'ın nükleer ve balistik füze programı ile bağlantılı onlarca hedefe saldırı düzenlediğini söyledi.
İranlı askeri liderlerin "kaçtığını" savunan yetkili, bugün kadar İran'ın nükleer programı için öneme sahip en az 10 nükleer bilim insanının öldürüldüğünü belirtti. Yetkilinin açıklamasına göre, İran, bugüne kadar İsrail'e doğru 400 balistik füze ve yüzlerce insansız hava aracı (İHA) fırlattı. İsrailli askeri yetkili, İran'ın füzelerinin İsrail'deki hem sivil hem askeri hedefleri vurduğunu kaydetti.
İran'ın "nükleer kalbi" olarak bilinen ve büyük bir kısmı yer altında olan Fordo nükleer tesisinde şu ana kadar operasyon yapmadıklarını söyleyen yetkili, "Ama bu (operasyon) yapmayacağımız anlamına gelmez" diye konuştu. Yetkili, "İran'a yönelik saldırılarımızla herhangi bir nükleer felakete neden olmak istemeyiz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, İsrail Ordu Radyosu'na yansıyan bir haberde, ordusunun 13 Haziran'da başlattığı geniş çaplı saldırılarda, İran'ın balistik füze rampalarının yarısını imha ettiği öne sürüldü.
Haberde, İran'a yönelik süren saldırılarda balistik füze fırlatıcılarının hedef alındığı aktarıldı. İsrail'in düzenlediği saldırılarda İran'a ait balistik füze rampalarının yarısının kullanılamaz hale getirildiği iddia edildi.
13.30 - KREMLİN: İSRAİL'İN ARABULUCULUĞA YÖNELMEYE İSTEKSİZ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, savaşa dair değerlendirmesinde, "şu anda İsrail'in arabuluculuğa yönelmeye ve bir çözüm aramaya isteksiz olduğunu gördüklerini" söyledi.
Savaşın tırmanmaya devam ettiğini belirterek tüm tarafları itidalli davranmaya çağıran Peskov, "Rusya, vatandaşlarına İran'dan Azerbaycan üzerinden tahliye imkanı sunuyor" bilgisini verdi. Kremlin Sözcüsü, durumun son derece öngörülemez olduğunu da sözlerine ekledi.
Öte yandan, Çin'den de vatandaşlarına en kısa süre içinde İran'ı terk etme çağrısı geldi.
13.15 - İSRAİL'DEN İRAN'IN BATISINA YENİ SALDIRILARFoto: Arşiv
13.10 - İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: İSRAİL'İN SALDIRILARI SONA ERERSE BÖLGESEL İSTİKRAR OLUR
İran devlet haber ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, savaşa dair değerlendirmesinde, İsrail'in saldırılarına ve uluslararası hukuku ihlal etmeye son vermesi halinde bölgesel istikrarın mümkün olduğunu söyledi.
Bekayi, açıklamasında, G7'nin ortak açıklamasındaki "İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğunu teyit ediyor ve İsrail'in güvenliğine olan desteğimizi yineliyoruz" ifadelerini de değerlendirdi. Bekayi, bunun "tek taraflı bir söylem" olduğunu ifade ederek İsrail'i kınadı.
12.45 - İSRAİLLİ BAKANDAN HAMANEY'E "SADDAM" TEHDİDİ
İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, İran ile savaşa dair değerlendirmede bulundu. Reuters haber ajansının aktardığına göre, İsrailli bakan, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’e benzer bir akıbet yaşayabileceği tehdidinde bulundu. Katz, “İsrail’e karşı bu yola giden İran’ın komşu ülkesindeki diktatöre ne olduğunu hatırla” diye konuştu.
İsrail Savunma Bakanı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “İranlı diktatörü İsrailli sivillere karşı savaş suçları işlemeye ve füze fırlatmaya devam etme konusunda uyarıyorum. İsrail devletine karşı bu yola gitmiş olan İran’ın komşu ülkesindeki diktatöre ne olduğunu hatırlamalı.”
İran’ın başkenti Tahran’daki “rejim hedefleri” ile askeri hedeflere saldırı düzenlemeye bugün de devam edeceklerini söyleyen Katz, İsrail’in dün saldırı düzenlediği İran devlet televizyonunu “propaganda ve kışkırtma yayıncılığı” yapmakla itham etti. Katz, Tahran halkına da İsrail ordusunun Farsça sözcüsünün talimatlarına uygun bir şekilde ilgili yerleri tahliye etme çağrısında bulundu.
Saddam Hüseyin 30 Aralık 2006'da idam edilmişti.
12.35 - İRAN, UÇUŞ İPTALLERİNİN SÜRESİNİ UZATTILübnan'ın başkentindeki Beyrut Havalimanı.
12.15 - İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI: MOSSAD'IN OPERASYON MERKEZİNİ VURDUK
12.00 - TRUMP: İRAN'LA MÜZAKERE MODUNDA DEĞİLİM
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran savaşına dair değerlendirmesinde, "İran'da ateşkesten daha iyi bir şey aradığını" söyledi. Trump "İran'la müzakere modunda olmadığını" da sözlerine ekledi.
Politico haber sitesinin aktardığına göre, Trump İran'dan "tam bir teslimiyet" bekliyor.
Barış görüşmeleri için hiçbir şekilde İran ile temasa geçmediğini belirten ABD Başkanı, "Eğer İran konuşmak istiyorsa bana nasıl ulaşacağını biliyor" diye konuştu.
İran'ın "masadaki anlaşmayı kabul etmiş olması gerektiğini" ve "bunun çok fazla hayatı kurtarmış olabileceğini" savunan Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile barış görüşmelerine dair haberlerin "hayli uydurulmuş yalan haberler olduğunu" savundu.
11.20 - İRAN, İZİNDEKİ DOKTOR VE HEMŞİRELERİ GÖREVE ÇAĞIRDI
11.00 - İSRAİL'DE SİRENLER ÇALIYORİsrail'in Herzliya'ya saldırısı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi.
İsrail'in Haaretz gazetesi, "tanımlanamayan bir hava aracının İsrail topraklarına girmesinin ardından" ülkenin kuzeyinde sirenlerin çaldığını aktardı.
10.35 - iRAN: İSRAİL'E SALDIRILAR ÖNÜMÜZDEKİ SAATLERDE YOĞUNLAŞACAK
İranlı askeri yetkililer, İsrail'deki stratejik hedeflerin insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu bildirdi. İran devlet haber ajansı IRNA da İsrail ordusunun İsrail'e yönelik saldırıların önümüzdeki saatlerde yoğunlaştıracağını aktardı. IRNA'nın haberinde yüzlerce İHA'dan oluşan yeni bir dalganın İsrail'i vuracağı belirtildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, "daha güçlü yeni bir füze dalgasının kısa süre önce İsrail'e fırlatıldığını" açıkladı.
İran devlet televizyonu da İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Kiyumers Haydari'nin İsrail'e başlatılan misillemeye ilişkin açıklamalarını yayımladı.
Haydari, "Yeni ve gelişmiş silahlarla yoğun İHA saldırıları başladı ve önümüzdeki saatlerde yoğunlaşacak" dedi.
Geride kalan gün ve gece boyunca yıkıcı ve noktasal güce sahip çeşitli tipte tahrip edici iHA'lar ile İsrail'e karşı misilleme saldırıları yaptıklarını aktaran Haydari, "(Bu silahlar) Siyonist rejimin Tel Aviv ve Hayfa'daki stratejik mevzilerini imha etti" ifadesini kullandı.
İsrail ordusu ise gece boyunca ülkeye İran'dan atıldığı değerlendirilen 30 İHA'yı imha ettiğini öne sürdü.
10.00 - TRUMP: WITKOFF YA DA VANCE'İ İRAN'LA GÖRÜŞMEYE GÖNDEREBİLİRİM
İRAN: LURİSTAN'DA 21 KİŞİ ÖLDÜ, ÇOĞU "ÜLKEYE SIZANLAR" SEBEBİYLE
İranlı bir milletvekili, İran basınına yaptığı açıklamada, Luristan eyaletinde 21 kişinin hayatını kaybettiğini, bu ölümlerin çoğunun İsrail'in doğrudan eylemleri sonucu değil "ülkeye sızanlar" dolayısıyla gerçekleştiğini bildirdi.
09.35 - İSRAİL'İN KAŞAN KENTİNE SALDIRISINDA BEŞ KİŞİ ÖLDÜ
09.30 - İSRAİL: İRANLI ÜST DÜZEY KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ
İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı Komutanı olarak atanan Tümgeneral Ali Şadımani'yi gece yarısı hava saldırısıyla öldürdüğünü öne sürdü.
Ordudan yapılan açıklamada, alınan istihbarat üzerine gece yarısı savaş uçaklarının Tahran'ın merkezindeki Devrim Muhafızları Ordusu Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı'nı bombaladığı iddia edildi.
Tümgeneral Şadımani, İsrail'in 13 Haziran'da düzenlediği saldırıda öldürülen Gulam Ali Raşid'in yerine 14 Haziran'da Hatemül Enbiya Merkezi Karargah Komutanı olarak atanmıştı.
Hatemul Enbiya Merkezi Karargahı'nın silahlı kuvvetlerin operasyonlarını planlama, koordine etme ve denetlemeden de sorumlu merkez olduğu biliniyor.
08.45 - TEL AVİV VE KUDÜS'TE PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR
Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları, İsrail'in Tel Aviv kentinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Ajansın haberine göre, kentin kuzeyindeki Herzliya'da büyük patlamalar yaşanıyor.
İsrail'in Haaretz gazetesi de İran'dan fırlatılan füzeler sebebiyle ülke çapında sirenlerin çalmaya başladığını aktardı. Kudüs'te ve İsrail'in iç kesimlerinde patlamaların duyulduğu bildirildi. İsrail acil durum servisi MADA, ilk belirlemelere göre, İsrail'in iç kesimlerinin doğrudan isabet aldığını aktardı.
İsrail ordusu da İran'dan ülke topraklarına füzelerin ateşlendiğini tespit ettiklerini bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemeye çalıştığı aktarıldı.
Açıklamada, alarmlarla birlikte halkın sığınaklara girmesi gerektiği belirtilirken, İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarının da takip edilmesi istendi. İsrail basını, ülkenin orta ve kuzey kesiminde alarmların devreye girdiğini ifade etti.
08.35 - TRUMP: İSRAİL-İRAN ATEŞKESİ İÇİN DÖNMÜYORUM
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'da düzenlenen G7 zirvesinden neden erken ayrıldığı hakkında açıklama yaptı. Trump, zirveden erken ayrılmasının olası İsrail-İran ateşkesi ile "hiçbir ilgisinin bulunmadığını" söyledi. Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmaneul Macron'un G7'den erken ayrılma sebeplerini "yanlış bir şekilde" tarif ettiğini savundu.
Macron'un "reklam peşinde" olduğunu söyleyen Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'un kendisinin "ateşkes üzerinde çalışmak için erken ayrıldığını söylediğini" hatırlatarak, "Yanlış! Neden Washington'a dönüş yolunda olduğum hakkında hiçbir fikri yok. Ama bu kesinlikle ateşkesten çok daha büyük bir şeyle ilgili. Kasıtlı ya da değil, Emmanuel bunu yanlış anladı." ifadelerini kullandı.
08.30 - TEBRİZ'DE PATLAMA SESLERİİsrail, 13 Haziran'da Tebriz Havalimanı'na saldırı düzenledi.
08.15 - İSRAİL'İN İRAN TELEVİZYONUNA SALDIRISINDA ÜÇ ÖLÜİsrail, İran devlet televizyonu binasını vurdu.
AFP'nin İran devlet basınından aktardığına göre, İsrail'in dün akşam saatlerinde İran devlet televizyonuna düzenlediği saldırıda üç kişi öldü.
İran'ın devlet haber ajansı IRNA, hayatını kaybeden iki medya çalışanının isimlerini Nima Rajabpour ve Masoumeh Azimi olarak açıkladı. Haberde, Rajabpour'un haber editörü, Azimi'nin ise İran'ın hedef aldığı IRIB isimli yayıncının sekreterliğinde çalışan olduğu bilgisi verildi. Üçüncü kişinin kimliği ise henüz açıklanmadı.
07.50 - ABD'DEN İSRAİL'DEKİ VATANDAŞLARINA UYARI MESAJIİsrail'den fırlatılan füzeler Kudüs semalarında.
Elçiliğin X hesabından yapılan açıklamada, tüm büyükelçilik çalışanları ve ailelerinden bir sonraki duyuruya kadar ikamet ettikleri yerlerde veya yakınlarında sığındıkları güvenli yerlerde kalmayı sürdürmelerinin talep edildiği aktarıldı.
İsrail'in Tel Aviv kenti yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nın kapalı olduğu, uçuşların yapılmadığı ve ülke genelindeki limanların hizmet dışı olduğu kaydedilen açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, şu anda İsrail'den ayrılacak ABD vatandaşlarını tahliye etmek veya doğrudan yardım etmek için uygun durumda değildir" denildi.
Açıklamada, mevcut güvenlik durumu ile İsrail içinde konuşlandırılan İç Cephe Komutanlığı yönergeleri doğrultusunda büyükelçiliğin bugün kapalı olacağı belirtildi.
06.10 - ÇİN'DEN VATANDAŞLARINA "İSRAİL'İ TERK EDİN" UYARISI
Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği, kurumsal WeChat hesabından ülkedeki vatandaşları için güvenlik uyarısı yayınladı.
Uyarıda, "Şu anda İsrail-İran çatışması tırmanmaya devam ediyor. Sivil tesisler zarar görürken sivil can kayıpları artıyor, güvenlik durumu daha kötü hale geliyor" ifadesine yer verildi.
Büyükelçilik, vatandaşlara, İsrail hava sahası kapalı olduğu için, Ürdün sınırındaki gümrük kapılarından kara yoluyla çıkış yapmalarını tavsiye etti.
05.20 - İSRAİL: İRAN'DAN ATEŞLENEN BALİSTİK FÜZELER ENGELLENDİ
İran'ın saldırısı sonrası Tel Aviv.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yaklaşık bir saat arayla atılan füzeler nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde alarmların devreye girdiği belirtildi.
Açıklamada, füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği kaydedildi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, herhangi bir yaralanma vakasının bildirilmediğini duyurdu.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, ilk dalgada üç ila beş, ikinci dalgada ise bir füzenin ateşlendiğini aktardı.
İsrail ordusu, saat 02.00 sularında ülkenin kuzeyinde tespit edilen insansız hava araçlarının da engellendiğini iddia etti.
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