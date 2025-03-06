Trump'tan Hamas'a tehdit: Bu size son uyarım

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Hamas'a çağrıda bulundu.



Trump, yaptığı açıklamada "Rehineler serbest bırakılmazsa, bu sizin için cehennem olacak" ifadelerini kullandı.

İsrail'e gereken tüm yardımların yollandığını söyleyen ABD Başkanı, "Dediğimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak. Hayatlarını mahvettiğiniz eski rehinelerle görüştüm. Bu sizin son uyarınız" dedi.

ABD VE HAMAS ARASINDA DOĞRUDAN GÖRÜŞMELER ORTAYA ÇIKTI

ABD yönetiminin, Gazze'deki ABD vatandaşı İsrailli rehineler ve İsrail'le daha kapsamlı bir anlaşma olasılığı konularında Hamas'la doğrudan ve gizli görüşmeler yürüttüğü ortaya çıkmıştı.

ABD'nin Hamas'la ilk kez doğrudan temas kurduğu ve iki tarafın temsilcilerinin geçtiğimiz haftalarda Doha'da görüştüğü belirtilmişti.



İKİNCİ AŞAMAYA NASIL GEÇİLECEK?



Hamas, İsrail ile geriye kalan esirlerin serbest bırakılması konusunda anlaşırsa hayatta olan rehineleri teslim edecek.



İsrail de daha fazla Filistinli mahkumu serbest bırakacak. Gazze Şeridi'ndeki İsrail Kuvvetleri tamamen çekilecek.

İkinci aşamadan sonra da Hamas, hayatını kaybeden rehinelerin cansız bedenlerini İsrail'e teslim edecek.