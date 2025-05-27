Trump'tan Harvard'a misilleme: "Tüm sözleşmeleri sonlandırın"

ABD Genel Hizmetler İdaresi (GSA) tarafından kaleme alınan bir mektuba göre, tüm federal kurumlara Harvard Üniversitesi ile olan sözleşmeleri gözden geçirmeleri ve bu sözleşmeleri feshetmeleri ya da başka kurumlara devretmeleri yönünde talimat verildi. Gerekçe olarak, "üniversitenin kabul sürecinde ırksal ayrımcılık yaptığı iddiaları, ayrımcı işe alım uygulamaları ve Yahudi öğrencilere yönelik tacizleri engelleyememesi" gösterildi.



Mektup ayrıca, Yüksek Mahkeme’nin Students for Fair Admissions v. Harvard (Adil Kabul için Öğrenciler v. Harvard) davasında aldığı karara ve son dönemde kampüste yaşanan olaylara atıfta bulunarak, Harvard’ın federal standartlara ve değerlere bağlı kalmadığını savunuyor.



New York Times tarafından ilk kez haberleştirilen mektubun bir kopyası Reuters tarafından da incelendi. Konuya aşina iki üst düzey yetkili, mektubun salı günü kurumlara gönderileceğini belirtti.

KALAN SÖZLEŞMELER 100 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Yetkililerden biri, federal hükümetin Harvard Üniversitesi ile kalan sözleşmelerinin yaklaşık 100 milyon dolar değerinde olduğunu söyledi.



Bu hamle, Trump yönetiminin ülkenin en seçkin ve kültürel açıdan en etkili üniversitesi olarak kabul edilen Harvard’ı mali açıdan zor durumda bırakma ve küresel itibarını sarsma yönündeki niyetinin en son göstergesi olarak görülüyor.



Geçtiğimiz aydan bu yana yönetim, üniversiteyle bağlantılı yaklaşık 3,2 milyar dolarlık hibe ve sözleşmeyi dondurdu ve Harvard’ın uluslararası öğrenci kaydı yapmasını engellemeye çalıştı.



Yönetim, Harvard’a karşı yürüttüğü bu süreci bir “sivil haklar mücadelesi” olarak tanımlıyor; üniversiteyi liberal önyargılar taşımakla, yasa dışı ırk temelli kabul politikaları uygulamakla ve antisemitizme göz yummakla suçluyor.



Harvard ise buna karşılık olarak mücadelenin ifade özgürlüğüyle ilgili olduğunu savunuyor ve Trump yönetiminin öğretim üyeleri, müfredat ve öğrenci alımları üzerinde kontrol kurmaya çalıştığını iddia ediyor.