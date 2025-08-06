Trump'tan Hindistan'a ek yüzde 25 gümrük vergisi: Toplamda yüzde 50'ye yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump imzasıyla yayınlanan başkanlık kararnamesiyle Hindistan’dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 ilave vergi uygulanacağı duyuruldu. Böylece toplam gümrük vergisi oranı yüzde 50’ye çıktı.



Trump, kararnamede “Hindistan hükümetinin şu anda Rusya’dan doğrudan ya da dolaylı şekilde petrol ithal ettiğini tespit ettim” ifadelerine yer verdi.



Geçtiğimiz hafta Hindistan’a yüzde 25'lik bir tarife uygulanacağını açıklayan Trump, aynı zamanda Rusya’dan alınan enerji ve askeri teçhizat nedeniyle “bir ceza” öngörüldüğünü belirtmişti. Ancak söz konusu cezanın nasıl olacağı netleşmemişti.



Trump ayrıca, dün CNBC’de katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, Hindistan’a uygulanacak tarifelerin “önümüzdeki 24 saat içinde çok ciddi oranda artırılacağını” söyleyerek, “Eğer Rusya’dan petrol alıyorlarsa ve savaş makinesini besliyorlarsa, bu beni mutlu etmez” demişti.