Trump'tan Hitler güzellemesi iddiası: Bazı "iyi şeyler" yaptı

ABD merkezli CNN'de yer alan habere göre eski başkan ve yeni başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyası sırasında Nazi Almanyasını yöneten Adolf Hitler'i övdü.

Trump'ın eski özel kalem müdürü John Kelly'nin, CNN sunucusu ve baş ulusal güvenlik analisti Jim Sciutto'ya şunları söylediği öne sürüldü:

"Bana, 'Ama Hitler bazı iyi şeyler de yaptı' dedi. Ben de 'Peki, ne?' diye sordum. O da, 'Hitler ekonomiyi yeniden inşa etti' dedi. Ama o yeniden inşa ettiği ekonomiyle ne yaptı? Kendi halkına ve dünyaya karşı kullandı. Ben de dedim ki, 'Efendim, bu adam hakkında asla iyi bir şey söyleyemezsiniz. Yani, Mussolini kıyaslandığında harika bir adamdı."

Sciutto, "Kelly bana "Holokost'u kaçırdığına inanmak oldukça zor ve Avrupa tiyatrosunda öldürülen 400 bin Amerikan askerini nasıl kaçırdığını anlamak da oldukça zor" diye devam etti.

Haberde ayrıca, Kelly'ye göre Trump'ın Hitler'e olan hayranlığının, Alman liderin ekonomi politikalarından daha ileri bir boyutta olduğu belirtildi.

"Trump'ın Hitler'in üst düzey Nazi subayları üzerindeki hakimiyetine duyduğu hayranlık" da haberde ifade edildi.