Trump'tan Honduras'taki seçime "yardım kesintisi" tehdidi

Honduraslı seçmenler, ülkenin yeni devlet başkanını, kongre üyelerini ve yerel yöneticilerini seçmek üzere bugün yerel saatle 07.00’de (TSİ 16.00) sandık başına gitti. Oy verme işlemi 10 saat sürecek.

Seçim süreci, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeye yönelik mali yardımları seçim sonuçlarına endekslemesi nedeniyle uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

TRUMP'TAN YARDIM KESİNTİSİ TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerde sağcı Ulusal Parti’nin adayı 67 yaşındaki Nasry Asfura’yı desteklediğini duyurdu.

Trump, Truth Social platformunda cuma günü yaptığı paylaşımda, Asfura’nın kazanmaması durumunda ABD’nin Honduras’a yönelik yardımları durduracağını belirtti.

Trump paylaşımında, "Eğer o (Asfura) kazanmazsa, ABD zarar eden bir işe para harcamaya devam etmeyecek" ifadesini kullandı.

Honduras ekonomisi büyük ölçüde ABD’deki göçmenlerin gönderdiği dövizlere dayanıyor.

Geçen yılki verilere göre, bu havaleler ülke gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 27’sini oluşturdu.

Trump’ın ocak ayında göreve başlamasından bu yana yaklaşık 30 bin Honduraslı göçmen ülkelerine sınır dışı edildi.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇISINA AF VAADİ

Donald Trump, yaptığı bir diğer açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan ABD’de 45 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez’i affedeceğini bildirdi.

Ulusal Parti üyesi olan Hernandez, 2014-2022 yılları arasında devlet başkanlığı yapmış ve ülkeyi bir "narko-devlete" dönüştürmekle suçlanmıştı.

Trump, Hernandez’in "haksız ve sert bir muameleye maruz kaldığını" savundu.

Ulusal Parti’nin mevcut adayı Nasry Asfura ise AFP’ye verdiği demeçte, Hernandez ile kişisel bir bağı olmadığını ve partinin kişisel eylemlerden sorumlu tutulamayacağını söyledi.

SEÇİMDE KİMLER YARIŞIYOR?

Seçim yarışında öne çıkan üç isim bulunuyor. Mevcut solcu Devlet Başkanı Xiomara Castro’nun partisi Libre’den 60 yaşındaki eski bakan Rixi Moncada, iktidarın devamı için yarışıyor.

Moncada, seçimi "darbeci oligarşi ile demokratik sosyalizm arasında bir tercih" olarak nitelendiriyor.

Muhalefet kanadında ise Trump’ın desteklediği Nasry Asfura ve Liberal Parti’den 72 yaşındaki televizyon sunucusu Salvador Nasralla yer alıyor.

Kamuoyu yoklamaları, üç adayın başa baş bir yarış sürdürdüğünü gösteriyor. Seçimi kazanan aday, yoksulluk oranının yüzde 60 seviyesinde olduğu ülkeyi yönetecek.

Diğer yandan Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), seçim sürecine ilişkin endişelerini dile getirdi. Örgüt, Xiomara Castro hükümetine baskı ve müdahaleden uzak bir seçim ortamı sağlama çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau da demokratik sürecin bütünlüğünü bozanlara karşı harekete geçeceklerini belirtti.

Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Ana Paola Hall ise tarafları şiddet ve çatışmadan kaçınmaya çağırdı. Başsavcılık ofisi ise muhalefet partilerinin seçim hilesi planladığına dair iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Ulusal Parti yetkilileri, yapay zeka ile üretildiğini savundukları ses kayıtlarının iktidar tarafından manipülasyon amacıyla kullanıldığını iddia etti.

Seçim sonuçları Honduras’ın dış politikasını da etkileme potansiyeli taşıyor.

Mevcut Xiomara Castro hükümeti 2023 yılında Tayvan ile ilişkileri keserek Çin ile diplomatik bağ kurmuştu.

Muhalefet adayları Asfura ve Nasralla, seçilmeleri halinde Tayvan ile diplomatik ilişkileri yeniden başlatabileceklerini ifade etti.