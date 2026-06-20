Trump'tan Hürmüz açıklaması: Hürmüz Boğazı'ndan ücret alınmayacak

İran Hürmüz Boğazı'nı kapattığı açıklarken ABD ise bu iddiayı yalanladı.



ABD Başkanı Donald Trump'tan da yeni bir Hürmüz Boğazı açıklaması geldi. Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş ücretlerine ve bölgedeki güvenlik maliyetlerinin karşılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, ateşkes dönemi kapsamındaki 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı'nda hiçbir geçiş ücretinin uygulanmayacağını bildirdi. Açıklamada, bu 60 günlük sürenin sona ermesinin ardından da herhangi bir geçiş ücretinin alınmayacağı kaydedildi.



ABD Başkanı, 60 günlük sürenin ardından geçiş ücreti alınmamasının tek istisnasını ise bir şarta bağladı.

Trump, taraflar arasındaki anlaşmanın tamamlanmaması durumunda, ücretlerin yalnızca ABD tarafından ve ABD adına uygulanabileceğini ifade etti.



Trump, bu olası uygulamanın gerekçesi olarak, ABD'nin Ortadoğu ülkelerine sunduğu “koruyucu melek” hizmetinin ve katlandığı maliyetlerin tazmini olacağını belirtti.

ABD-İRAN BUGÜN MASAYA OTURUYOR



ABD ile İran'ın mutabakata vardığı anlaşma kapsamında teknik görüşmelere başlaması bekleniyordu. Taraflar bugün İsviçre 'de bir araya gelecek.



Pakistan tarafların İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında görüşeceği duyuruldu.

Açıklamada, görüşmelere ABD ve İran temsilcilerinin yanı sıra arabulucu sıfatıyla Pakistan ve Katar'dan da yetkililerin katılacağı bildirildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ve Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in de İsviçre'de olması bekleniyor.



VANCE: WITKOFF VE KUSHNER GÖRÜŞMELER İÇİN SAHADA



ABD Başkan Yardımcısı JD Vance , Fox News'e yaptığı açıklamada, Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın İran görüşmeleri için sahada bulunduğunu söyledi.

Vance, İran ile görüşmelerin pazar günü yapılmasının mümkün olduğunu belirterek, müzakerelerin iyi gittiğini ifade etti.

Önümüzdeki birkaç gün içinde İsviçre'ye gitmeyi beklediğini kaydeden Vance, ateşkesin korunabileceğine güvendiğini ve İran ile müzakerelere bir şans vermeye devam edeceklerini söyledi.

İRAN HEYETİ İSVİÇRE YOLUNDA

İran heyetinin de ABD'nin taahhütleri yerine getirip getirmediğini takip etmek ve bunun sağlanmasını talep etmek üzere İsviçre'ye gideceği açıklandı.

İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, “Müzakere heyeti birazdan İsviçre'ye gitmek üzere hareket edecek.” dedi.

Sözcü, “Biz taahhütlerimize bağlı kaldık. ABD ise İsrail'i Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmaya zorlamakla yükümlü. Diğer taraf taahhütlerini yerine getirmeyi reddederse İran gerekli tedbirlerle karşılık verecektir.” dedi.

“HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI”

Masada anlaşma için zemin oluşturuldu ancak İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Son saldırılarda en az 20 Lübnanlı hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Nebatiye vilayetindeki farklı noktaları hedef aldı. İsrail topçuları da Nebatiye kent merkezi çevresini bombaladı.



İsrail'in saldırıları ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptıyla ilgili de soru işareti yaratıyor. Zira anlaşma Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı bitirmeyi öngörüyor.



İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nın ABD ve İsrail'in Lübnan'daki ateşkes ihlalleri nedeniyle kapatıldığını duyurdu.

İran basınına göre İran Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılmasının "ilk adım" olduğunu belirterek, "saldırıların sürmesi halinde" ilave tedbirlerin devreye alınacağı uyarısında bulundu.

ABD'li Başkan Yardımcısı, bu iddiayı reddederek, “İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığına dair bir kanıt yok.” dedi.



CENTCOM: 55 TİCARİ GEMİ GEÇİŞ YAPTI



ABD Ordu sözcüsü ise Hürmüz Boğazı'nı İran'ı kontrol etmediğini belirtirken, “Trafik akışı sürüyor. ABD Kuvvetleri bu akışın sürmesini sağlamak için durumu yakından takip ediyor” dedi.



CENTCOM, ABD-İran arasındaki mutabakat zaptının imzalanmasının ardından Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin normalleşme sürecine ilişkin açıklama yaptı. CENTCOM, ABD güçlerinin bölgedeki seyrüsefer serbestisini desteklemek amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü ve bugün itibarıyla Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemi trafiğinde artış gözlendiğini bildirdi. Bu çerçevede, 55 ticari geminin boğazdan geçiş yaptığı ve bu gemilerin küresel pazarlara büyük miktarda yük ile 17 milyon varilden fazla petrol taşıdığı kaydedildi.



Uluslararası deniz güvenliğini sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Ortak Denizcilik Bilgi Merkezi’nin (JMIC) bu hafta yayımladığı tavsiye kararına da dikkat çekilen açıklamada, belirlenen rota üzerinde tüm gemiler için güvenli geçişin sürdüğü, herhangi bir keyfi kısıtlama ya da engellemenin bulunmadığı teyit edildi.



Açıklamada ayrıca, ABD güçlerinin İran ile varılan anlaşmanın tüm unsurlarına uyulmasını ve anlaşmanın eksiksiz şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla bölgede varlığını sürdürdüğü ve teyakkuz halinde olduğu belirtildi.