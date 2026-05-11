Trump'tan Hürmüz açıklaması. "Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum"

ABD ve İran arasındaki kırılgan ateşkes devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump , iki ülke arasındaki devam eden görüşmelerde İran'daki sertlik yanlısı liderlerin pes edeceğini ifade ederek, “Anlaşma yapılana kadar onlarla ilgileneceğim. İranlı müzakereciler imha edilmiş tesislerdeki ‘nükleer tozun’ ABD tarafından çıkarılması gerektiğini, kendilerinde gerekli teknolojinin olmadığını söyledi” dedi.



Hürmüz'de özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü söyleyen Trump, “Bu daha büyük bir askeri operasyonun bir parçası olacak” dedi.



“GEREK YOK” DEMİŞTİ



ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde ticari gemilerin Hürmüz Boğazı 'ndan geçişine yönelik Özgürlük Projesi'nin devam etmesine gerek olmadığını düşündüğünü ve alternatif yollarının olduğunu söyledi.

Trump, işlerin yolunda gitmemesi halinde yeniden Özgürlük Projesi'ne dönebileceklerini belirterek, "O zaman Özgürlük Projesi ve ilave başka şeyler olur." demişti.

ABD VE İRAN ARASINDAKİ SON DURUM



İran, ABD'nin 14 maddelik ateşkes planını "teslimiyet" olarak niteledi ve kendi şartlarını sıraladığı karşı teklifi sundu. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın şartlarını kabul edilemez buldu.



Tahran'ın talepleri arasında Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasının kaldırılması, savaşın tüm cephelerde bitmesi, saldırmazlık garantisi, petrol satışını yasaklayan yaptırımların 30 gün içinde sona ermesi var. Tahran'ın nükleer silahlar konusundan hiç bahsetmemesi de dikkat çekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın teklifini okuduğunu açıklayarak "Beğenmedim. Tamamen kabul edilemez" dedi.



Bu paylaşımdan sonra Tasnim haber ajansından bir açıklama daha yapıldı. Açıklamada, "Trump'ın İran'ın yanıtı karşısındaki tepkisi hiçbir önem taşımıyor. Eğer Trump İran'ın yanıtından memnun değilse; bu doğal olarak İran için daha iyidir" denildi.

ABD'nin İran'a bir hafta önce sunduğu taslakta, İran’ın nükleer programı, Hürmüz'deki gerilimin azaltılması ve İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının başka bir ülkeye nakledilmesi gibi konuları içerdiği ancak temel meselelerin henüz çözülmediği ifade ediliyor.



ÖZGÜRLÜK PROJESİ NEDİR?



Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin, boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray'da verdiği basın brifinginde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasından ötürü Körfez bölgesinde 87 farklı ülkeden yaklaşık 23 bin sivilin kurtarılması için "Özgürlük Projesi" adlı operasyonu başlattıklarını savunmuştu.

Trump, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirmişti.