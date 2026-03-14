Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması. "Birçok ülke açık tutmak için savaş gemisi gönderecek"

Savaş nedeniyle artan enerji maliyetleri ABD Başkanı Donald Trump'ı zora soktu. Trump, geçişlere kapatılan Hürmüz Boğazı konusunda yeni bir açıklama yaptı.

“Öyle ya da böyle Hürmüz Boğazı'nı yakında açık, güvenli ve özgür hale getireceğiz” diyen Trump, birçok ülkenin boğazı açık tutmak için ABD ile koordineli olarak bölgeye svaaş gemisi göndereceğini söyledi.



Trump, “Umarım Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve diğer ülkeler de bölgeye gemiler gönderir ve böylece Hürmüz Boğazı, tamamen etkisizleştirilmiş bir ülke tarafından artık tehdit oluşturmaz” dedi.



İran'ın askeri gücünün tamamen yok edildiğini iddia eden Trump, “Ne kadar yenilmiş olsalar da Hürmüz Boğazı'na mayın döşemek ya da dronlarla saldırmak onlar için kolay” diye konuştu.

ARAKÇİ'DEN HÜRMÜZ YANITI



İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın sadece düşmanlara ve onların müttefiklerine kapalı olduğunu hatırlattı.



Arakçi, İran'ın enerji altyapısına yönelik tüm saldırılara karşılık verileceğini belirtirken, “Tesislerimiz vurulursa bölgede, ABD'ye ait şirketler ya da ABD'nin hissedar olduğu şirketlerin tesislerini vuracağız.” dedi.

HARK ADASINA SALDIRI



Trump, geçişlere kapatılan Hürmüz Boğazı konusunda Tahran'ı Hark Adası üzerinden tehdit etti..



Trump, İran'ın petrol sevkiyatlarının yüzde 90'ının yapıldığı Hark Adası'ndaki askeri hedefleri yok ettiklerini duyurdu. Amerikan başkanı, İran anakarasına 30 kilometre mesafedeki ada hakkında, sosyal medyadan açıklama yaptı. "Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı, az önce talimatımla Hark Adası'na Ortadoğu tarihinin en güçlü bombardımanlarından birini düzenledi." dedi.



Adadaki petrol altyapısının ortadan kaldırılmasına dair karar almadığını söyleyen Trump "İran ya da başkası, gemilerin Hürmüz'den geçişini önlemek için bir adım atarsa, bu kararını yeniden değerlendireceği" tehdidinde bulundu.



MAYIN DÖŞENDİ Mİ?



Dünya petrol ticaretinin yüzde 20'sinin yapıldığı Hürmüz'e İran'ın mayın döşediği iddia ediliyor. İranlılarsa iddiayı yalanlıyor. Florida seyahati öncesi havalimanında gazetecilere konuşan Trump, Amerikan donanmasının yakında Hürmüz'den geçen gemilere refakat edeceğini de duyurdu. Saldırıların akıbetine yönelik "Savaş gerektiği kadar sürecek" diyen Trump ayrıca İsrail ve ABD'nin İran'daki hedeflerinin biraz farklı olduğunu da dile getirdi.



İRAN'DAN DONANMA YANITI



Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Trump'ın, İran'ın donanmasının ve hava kuvvetlerinin yok edildiğine yönelik iddiasına ilişkin, “ABD, donanmanın yok olduğunu iddia ediyorsa nasıl oluyor da Hürmüz Boğazı hala kapalı ve tek bir tanker bile geçemiyor?” şeklinde cevap verdi.