Trump'tan Hürmüz çıkışı: "İşgalci olabiliriz"

ABD Başkanı Donald Trump , İran 'a yönelik askeri harekatların bir savaş niteliği taşımadığını savunarak bölgedeki durumun işgal olarak adlandırılabileceğini kaydetti.

Florida eyaletindeki NASA Kennedy Uzay Merkezi'nde yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Washington yönetiminin Orta Doğu'daki askeri varlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaları savaş olarak niteleyen Trump, İran bağlamında yürütülen operasyonların bu tanımın dışında kaldığını ileri sürdü.

Altı ay boyunca hiç kimsenin yaralanmadığı bir tablonun savaş olarak adlandırılamayacağını öne süren Trump, bölgedeki stratejik su yollarına işaret etti.

Trump, Hürmüz Boğazı 'nın Washington'ın denetiminde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Belki sadece işgalci konumunda olabiliriz. Çünkü Hürmüz Boğazı bizim kontrolümüzde. Şu anda Hürmüz Boğazı tarihindeki herhangi bir dönemde olduğundan daha fazla petrol çıkarıyoruz."

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı, ekim ayında yayımladığı verilerde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş sürecinde yaşamını yitiren askerlerin sayısının 23'e yükseldiğini duyurmuştu.

KATAR ARABULUCULUK TRAFİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Tansiyonun yükseldiği süreçte Körfez hattında diplomatik temaslar devam ediyor.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, el-Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, krizin bölgesel düzeyde kontrolden çıkmasını engellemek amacıyla ABD ile İran arasındaki arabuluculuk girişimlerini sürdürdüklerini bildirdi.

Washington yönetiminin ara seçimlerin ardından da bir uzlaşı zemini bulma isteğini koruduğunu aktaran Al Sani, ABD tarafının anlaşmaya varma konusundaki ilgisinin değişmediğine dikkati çekti.

Müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiğini ifade eden Katar Başbakanı Al Sani, nihai bir çözüme ulaşılabileceğine dair güvenini paylaştı.

Al Sani, diplomatik çabaların hedefine ilişkin değerlendirmesinde, "Kusursuz bir anlaşmaya varmayı bekleyemeyiz; iyi bir anlaşmaya ulaşmayı umuyoruz" diye konuştu.

Diplomatik temaslar sürerken sahada sıcak askeri hareketlilik işaretleri gözleniyor.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, ilk belirlemelere göre iki füzenin Keşm Adası'na isabet ettiğini aktardı.

Haberde, adalardaki olası hasar veya can kaybına ilişkin henüz resmi bir bilginin bulunmadığı kaydedildi.

ABD makamları ise İran toprakları içerisindeki hedeflere yönelik herhangi bir saldırı düzenlendiğine dair açıklama yapmadı.

Bölge ülkeleri, salı günü düzenlenen ara seçimler öncesindeki haftalarda saldırılarına ara veren Trump'ın oylama biter bitmez operasyonları yeniden başlatabileceği ihtimali üzerinde duruyordu.

Tahran yönetimi ise yeni operasyonlara komşu ülkelerdeki ABD ve İsrail hedeflerini vurarak karşılık vereceğini defalarca ilan etmişti.

TAHRAN'IN YEDİ GÜNLÜK PLANI

Krizin çözümüne ilişkin taraflar arasındaki şartlar ve öneriler uyuşmazlığını koruyor.

İran, eylül ayından bu yana Washington yönetimine sunduğu yedi günlük çözüm planını yürürlükte tutuyor.

Trump yönetiminin şu ana kadar reddettiği bu teklif, Tahran limanlarına uygulanan ablukanın kaldırılmasını kapsıyor.

Tahran'ın planı ayrıca dondurulan mali varlıkların serbest bırakılmasını ve Hürmüz Boğazı üzerinden İran destekli bir rotanın onaylanmasını içeriyor.

Teklife göre söz konusu şartların yerine getirilmesi halinde uluslararası ticarete kapalı tutulan tartışmalı su yolu yeniden deniz trafiğine açılacak.