Trump'tan Hürmüz tehdidi. "Her gemiye karşılık bir köprü vurulacak"

ABD Başkanı Donald Trump , sosyal medya platformu Truth üzerinden İran'a yönelik yeni bir tehditte bulundu.

Trump, İran ’ın Hürmüz Boğazı ’ndan geçen herhangi bir gemiye füze, roket, insansız hava aracı veya başka bir silahla ateş açması durumunda ABD’nin karşılık vereceğini belirtti.

“KÖPRÜ VEYA ELEKTRİK SANTRALİ İMHA EDİLECEK”

ABD Başkanı, böyle bir saldırının ardından İran’ın başkenti Tahran’da veya kentin yakınlarında bulunan bir köprünün ya da elektrik santralinin bombalanarak imha edileceğini söyledi.

Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bu andan itibaren, İran İslam Cumhuriyeti Hürmüz Boğazı’ndaki herhangi bir gemiye füze, roket, insansız hava aracı ya da başka herhangi bir araç veya silahla ateş açarsa, Amerika Birleşik Devletleri Tahran’da veya Tahran’ın hemen yakınında bulunanlar da dahil olmak üzere bir köprüyü ya da bir elektrik santralini bombalayıp imha edecektir.”