Trump'tan Hüzmüz Boğazı açıklaması. "Petrolün yüzde 20'sini alabiliriz"

İsviçre'de İran ile ABD arasında, Pakistanlı ve Katarlı arabulucuların katılımıyla dörtlü görüşmeler yapılırken, ABD Başkanı Donald Trump 'tan yeni açıklamalar geldi.



Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Trump, İran'la Hürmüz Boğazı konusunda yaşadığı son süreci anlattı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını gerekçe göstererek dün Boğaz'ın kapatılacağını açıklayan İranlı yetkililere seslenen Trump, Tahran'dan böyle bir şey yapmamasını istedi.

Fox News muhabiri Trey Yingst'e telefonla açıklamalar yapan Trump, İranlı yetkililerle görüştüğünü ve onlara "Hürmüz Boğazı'nı kapatırsanız ondan sonra elinizde bir ülke kalmaz. Ülkenize bile geri dönemezsiniz." uyarısında bulunduğunu belirtti.



“BOĞAZ'DAN GEÇEN PETROLÜN YÜZDE 20'SİNİ ALABİLİRİZ”

Trump ayrıca, gerekmesi halinde ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ele geçirip buradan geçiş ücreti alabileceğini de aktardı.

ABD'yi, bir anlamda Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu’nun "koruyucu meleği" olarak tanımlayan Trump, böyle bir durumda Boğaz'dan geçen petrolün yüzde 20'sini de alabileceklerini söyledi.

Trump ayrıca, dün itibarıyla İran'la yapılan mutabakat sonucunda Boğaz'dan 19 milyon petrolün geçtiğini ve bunun çok önemli olduğunu ifade etti.

SURİYE'YE “HİZBULLAH İLE MÜCADELE” MESAJI

Diğer yandan Trump, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah ile mücadelede yetersiz kaldığını savunarak, "İsrail’in Hizbullah’ı ortadan kaldıramaması beni hayal kırıklığına uğratıyor. Binaları yıkmadan hiçbir şey yapamıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Fox muhabirinin aktardığına göre ABD Başkanı, "bu görevi" Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya vermeyi ve onun Hizbullah ile mücadelede daha başarılı olacağına inandığını söyledi.

Trump ayrıca Hamas'ın şu anda herhangi bir soruna neden olmadığını ve herkesin odak noktasının İran'da olması gerektiğini ifade etti.

URANYUM ZENGİNLEŞTİRME KONUSUNDA TAHRAN'A YANIT

Öte yandan Trump, uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyecekleri mesajını verdiği kaydedilen İran Cumhurbaşkanı Mesud Peşekiyan'a ise "Ağzından çıkanlara dikkat etse iyi olur, yoksa ülkenin geri kalanını da ele geçireceğiz." şeklinde yanıt verdi.

İran'la müzakereler için 60 günlük sürenin başladığını ve nihai bir anlaşmaya varılıp varılmayacağını bu süre içinde göreceklerini ifade eden Trump, "60 günlük opsiyonum var, ondan sonra ne istersem yapabilirim." dedi.