ABD Başkanı Donald Trump, İdlib'deki saldırılara ilişkin "Rusya, Suriye ve kısmen de İran'ın, Suriye'nin İdlib ilinde şiddetli saldırılar düzenlediğini ve ayrım gözetmeksizin çok sayıda sivili katlettiğini duyuyorum. Dünya bu katliamı izliyor. Amaç nedir, size ne sağlayacak bu? Durun!" ifadesini kullandı.
Trump, İdlib'de her gün onlarca sivilin katledildiği Rusya ve rejim saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.
ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya, Suriye ve kısmen de İran'ın, Suriye'nin İdlib ilinde şiddetli saldırılar düzenlediğini ve ayrım gözetmeksizin çok sayıda sivili katlettiğini duyuyorum. Dünya bu katliamı izliyor. Amaç nedir, size ne sağlayacak bu? Durun!" ifadelerine yer verdi.
Trump'tan İdlib açıklaması
Anadolu AjansıDünya
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin İdlib kentindeki saldırılar hakkında, "Rusya, Suriye ve kısmen de İran'ın, Suriye'nin İdlib ilinde şiddetli saldırılar düzenlediğini ve ayrım gözetmeksizin çok sayıda sivili katlettiğini duyuyorum" derken, dünyanın bu katliamı izlediğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, İdlib'deki saldırılara ilişkin "Rusya, Suriye ve kısmen de İran'ın, Suriye'nin İdlib ilinde şiddetli saldırılar düzenlediğini ve ayrım gözetmeksizin çok sayıda sivili katlettiğini duyuyorum. Dünya bu katliamı izliyor. Amaç nedir, size ne sağlayacak bu? Durun!" ifadesini kullandı.