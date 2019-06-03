ABD Başkanı Donald Trump, İdlib'deki saldırılara ilişkin "Rusya, Suriye ve kısmen de İran'ın, Suriye'nin İdlib ilinde şiddetli saldırılar düzenlediğini ve ayrım gözetmeksizin çok sayıda sivili katlettiğini duyuyorum. Dünya bu katliamı izliyor. Amaç nedir, size ne sağlayacak bu? Durun!" ifadesini kullandı.



Trump, İdlib'de her gün onlarca sivilin katledildiği Rusya ve rejim saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.



ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya, Suriye ve kısmen de İran'ın, Suriye'nin İdlib ilinde şiddetli saldırılar düzenlediğini ve ayrım gözetmeksizin çok sayıda sivili katlettiğini duyuyorum. Dünya bu katliamı izliyor. Amaç nedir, size ne sağlayacak bu? Durun!" ifadelerine yer verdi.

