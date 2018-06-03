ABD başkanlarının yıllardır ramazan ayında verdiği geleneksel iftar yemeğini, geçen sene rafa kaldıran ABD Başkanı Donald Trump, bu sene geleneği sürdürme kararı aldı.
New York Times'ın haberine göre iftar yemeği çarşamba günü yapılacak.
Beyaz Saray'dan konuk listesi hakkında henüz bir açıklama yok. İftara, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliği yapması bekleniyor.
Trump'tan iftar yemeği
NTV HaberDünya
Amerikan basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki hafta çarşamba günü iftar yemeği vereceğini duyurdu. Trump, geçen sene, iftar programı düzenlememişti.
ABD başkanlarının yıllardır ramazan ayında verdiği geleneksel iftar yemeğini, geçen sene rafa kaldıran ABD Başkanı Donald Trump, bu sene geleneği sürdürme kararı aldı.