ABD başkanlarının yıllardır ramazan ayında verdiği geleneksel iftar yemeğini, geçen sene rafa kaldıran ABD Başkanı Donald Trump, bu sene geleneği sürdürme kararı aldı.

New York Times'ın haberine göre iftar yemeği çarşamba günü yapılacak.

Beyaz Saray'dan konuk listesi hakkında henüz bir açıklama yok. İftara, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliği yapması bekleniyor.