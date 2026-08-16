Trump'tan ilaç fiyatları gafı: "Gördünüz mü" diyerek Biden yönetimini öven haberi gösterdi

Beyaz Saray, cumartesi günü sosyal medyada ABD Başkanı Donald Trump 'ın Washington Post'un "Reçeteli ilaç fiyatlarında 60 yıldan fazla süredir görülen en keskin düşüş" başlıklı haberini sergilediği bir fotoğrafı paylaştı. İşin ilginciyse, söz konusu haberde görüşlerine başvurulan uzmanlar, fiyat düşüşünü Trump'a değil, kendisinin selefi Joe Biden 'a atfediyor.

Beyaz Saray'ın görevinden ayrılacağı duyurulan basın sözcüsü Karoline Leavitt de fotoğrafı paylaştı.

Trump, haber başlığının ve makalenin ilk beş satırının basılı halini elinde tutarak sayfayı salladı ve basın mensuplarını bunu kaydetmeye ve fotoğraflamaya davet etti.

"Bugünkü haber başlığı tam olarak bu," dedi.

“Gördünüz mü? Herkes fotoğrafı çekti mi? İlaç fiyatlarının düşeceğini söylemiştim."

Alandan ayrılmadan önce tekrar gazetecilere seslenen Trump, "Reçeteli ilaç fiyatları 60 yıldan beri hiç olmadığı kadar düştü," dedi.

“BAŞKA NE SÖYLEYEBİLİRİM Kİ?”

Trump'ın basın mensuplarına gösterdiği Washington Post haberinin metninde ise, Trump'ın Beyaz Saray'ın Temmuz ayında ilaç fiyatlarında 60 yıldan fazla süredir görülen en büyük yıllık düşüşü "kendisine mal ettiği" belirtilirken, görüşü alınan uzmanlar "Biden döneminde yürürlüğe giren ve Medicare'in bazı popüler reçeteli ilaçlar için fiyat müzakeresi yapmasını gerektiren politikanın maliyetleri düşürmüş olma olasılığının daha yüksek olduğunu" ifade ediyor.

Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksi verilerine göre, reçeteli ilaç fiyatları Temmuz ayında ABD çapında yüzde 3,1 düşüş kaydetti.