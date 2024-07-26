Trump'tan ilginç iddia: "İnekler insanların yerini alabilir"

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Demokratların muhtemel adayı Kamala Harris'in kırmızı eti yasaklamak istediğini öne sürdü. Trump, miting sırasında konuşurken kırmızı etin yasaklanması halinde ineklerin insanların yerini alacağını iddia etti.

Trump'tan ilginç iddia: "İnekler insanların yerini alabilir"
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Eski Başkanı , kırmızı etin yasaklanması halinde ineklerin insanların yerini alacağına inanıyor.

Mevcut ABD Başkanı 'ın yaklaşan 2024 ABD seçimlerinde artık aday olmayacağını açıklamasının ardından, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Trump'a karşı Demokrat aday olarak yerini alması bekleniyor.

"İNEKLER HER YERDE OLACAK"

Trump, Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde yaptığı bir konuşmada Harris'i "kırmızı eti yasaklayan yasalar çıkarmak" istemekle suçladı. Bunun sonucunda ineklerin her yeri ele geçirebileceğini öne sürdü.

Eski başkan, "Kamala, iklim değişikliğini durdurmak için kırmızı eti yasaklayan yasalar bile çıkarmak istiyor. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Bu daha fazla inek yenmeyeceği anlamına geliyor. Sanırım sonunda da daha fazla insan olmayacağı anlamına gelecek. Değil mi? Daha fazla insan olmayacak" diye konuştu.

HANNIBAL LECTER GÖNDERMESİ

Trump, aynı konuşma sırasında göçmenlikten bahsederken, yamyam bir seri katil olan kurgusal Dr. Hannibal Lecter'a da gönderme yaptı.

Trump, "Sadece Güney Amerika'dan değil, Afrika, Asya ve Orta Doğu'dan da geliyorlar. Her yerden geliyorlar... Dünyanın her yerinden, hapishanelerden, gözaltı merkezlerinden, akıl hastanelerinden ve psikiyatri kliniklerinden” dedi.

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