ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da iftar yemeği verdi.

Trump'ın ilk iftar yemeğine, ABD'deki Müslüman toplum temsilcileri ve Müslüman kongre üyelerinden oluşan yaklaşık 40 kişi katıldı.

Trump iftarda, “Dünyadaki tüm Müslümanlara hayırlı ramazanlar. Burada toplanarak dünyanın en büyük dinlerinden birinin kutsal geleneğini onurlandırıyoruz. Çok mübarek bir ramazan geçirin. Burada olmanız büyük bir onur.” mesajı verdi.

Bir çok Müslüman sivil hakları örgütüyse Trump'ın bazı Müslüman ülke vatandaşlarını hedef alan seyahat yasağı kararını protesto nedeniyle etkinliğe katılmadı.

Donald Trump, geçtiğimiz yıl, eski başkanlar tarafından sürdürülen geleneği bozarak iftar yemeği vermemişti.