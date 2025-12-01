Trump’tan iltica başvurularına süresiz engel

ABD Başkanı Donald Trump Trump, 26 Kasım'da başkent Washington DC'de vurulan iki ulusal muhafızdan birinin öldüğü silahlı saldırının ardından göçmenlere yönelik yeni engeller getirmeye devam ediyor.

Trump Florida'dan başkent Washington'a dönüşünde başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilerin iltica başvurularının ne kadar süreyle askıya alınacağı sorularına yanıt verdi.

"Bence uzun bir süre." diyen Trump, "Yeterince sorunumuz var. Bu insanları istemiyoruz." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, duraklamanın bir ya da iki yıl sürebileceği yönündeki soruya ise "Herhangi bir zaman sınırı yok ama uzun bir süre olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kararın "çok suç oranına sahip" ve "ABD'ye dost olmayan" ülkelerden gelen göçmenlere yönelik olduğunu ifade eden Trump, bazı ülkelerin "kendilerinin bile kontrol dışı" olduğunu iddia etti.

ABD yönetimi, 29 Kasım'da tüm iltica taleplerine yönelik kararları durdurduğunu açıklamıştı.