Trump'tan imalı Noel mesajı: Bir kez daha Panama'yı hedef aldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan seçilen Donald Trump'ın Noel kutlaması da politik açıdan mesajlarla doluydu.



Trump, mesajında Panama Kanalı ile ilgili alaycı ifadeler kullanarak, "Özellikle Panama Kanalı'nı yasa dışı şekilde işleten Çin askerlerine Mutlu Noeller." dedi.

110 yıl önce yapımında 35 bin Amerikalı'nın öldüğü Panama Kanalı'nda söz haklarının olmadığını aktardı.



Trump, Kevin Marino Cabrera'yı Panama Büyükelçisi olarak atadı.

Panama'yı kanal üzerinde yüksek fiyat uyguladığı için bir kez daha eleştirdi.



KANADA BAŞBAKANINA "VALİ" DEDİ



20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu da Vali olarak tanımladı. Trudeau'nun da Noel'ini kutladı.



Trump, "Kanada bizim 51. eyaletimiz olsaydı vergiler yüzde 60 azalır, işletmeler iki kat büyür ve dünyanın hiçbir yerinde olmayan askeri koruma altına alınırlardı." dedi.



GRÖNLAND'A DA SELAM YOLLADI



Trump, Grönland'e de mesaj gönderdi. Seçilmiş başkan, "Bizim orada olmamızı isteyen Grönland halkına da mutlu noeller" açıklamasında bulundu.

