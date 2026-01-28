Trump'tan Irak ve Küba'ya tehdit. "Çok yakında çökecek"

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ta Nuri el-Maliki'nin yeniden başbakanlığa aday olarak gösterilmesine tepki göstererek, "Seçilirse ABD Irak'a artık yardım etmeyecek" dedi.



Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ta Maliki'nin yeniden başbakan olması ihtimaline tepki gösterdi.



Trump, "Irak'ın Nuri al-Maliki'yi başbakan olarak yeniden atayarak çok kötü bir seçim yapabileceğini duyuyorum. Maliki, en son iktidarda olduğu dönemde, ülke yoksulluğa ve tam bir kaosa sürüklenmişti. Bunun tekrar olmasına izin verilmemelidir" ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı, Maliki'nin başbakanlık koltuğuna oturması durumunda ABD'nin artık Irak'a yardım etmeyeceğini de kaydederek, "Irak'ı yeniden büyük yapalım" vurgusunu yaptı.



Irak'ta 11 Kasım 2025'te yapılan genel seçimleri kazanan Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, meclisin en büyük grubu olarak eski Başbakan Nuri el-Maliki'yi başbakan adayı olarak duyurmuştu.



“ÇOK YAKINDA ÇÖKECEK”



Trump, Küba'yı tehdit etmeyi de sürdürdü. ABD Başkanı Küba'nın yakında çökeceğini tekrarladı ve “Küba düşmeye çok yakın” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Venezuela’da yaşanan yönetim değişikliğinin Küba’yı da olumsuz etkileyeceğini savunmuş, "Küba Venezuela'yı koruyor, Venezuela da Küba’ya petrol gelirinden para sağlıyordu. Uzun zamandır sistem bu şekilde işliyordu. Ancak artık işler o şekilde yürümüyor. Bu yüzden Küba’nın ne yapacağını bilmiyorum. Bence Küba çökecek" diye konuşmuştu.



Venezuela, Küba’nın petrol açığının yaklaşık yüzde 50’sini karşılıyordu.