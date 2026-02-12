Trump'tan İran açıklaması. "Önümüzdeki ay bir anlaşma sağlanabilir"

İran'la yapılan müzakerelerle ilgili de konuşan ABD Başkanı, “İran'la istediğim süre kadar konuşacağım” derken, Bir anlaşma yapmak zorundayız. Sanırım önümüzdeki ay bir anlaşma sağlanabilir. Anlaşma sağlanamaması İran için çok travmatik olur." diye konuştu.

Trump ayrıca Nisan ayında Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu.



GAZZE BARIŞ KURULU TOPLANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Kurulu'nu, 19 Şubat'ta toplanmaya hazırlandığı iddia edildi.



Reuters haber ajansında yer alan ve ABD'li yetkililere dayandırılarak paylaşılan haberde Donald Trump'ın çağrısıyla bazı devlet liderleri dahil en az 20 ülke heyetinin toplantıda yer alacağı belirtildi.



Haberde ayrıca Trump'ın Gazze'nin yeniden inşası için milyarlarca dolarlık finansman açıklayacağı öne sürüldü.



Trump'ın toplantıda ayrıca Gazze için Uluslararası İstikrar Gücüne ilişkin de konuşacağı ifade ediliyor. ABD Başkanı'nın bölgedeki istikrar gücü için bazı ülkelerden binlerce askerin tahsis edildiğini duyurması da bekleniyor.