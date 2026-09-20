Trump'tan İran açıklaması. "Pezeşkiyan ile görüşmeye hazırım"

ABD Başkanı Donald Trump , Fox News ile yaptığı telefon görüşmesinde İran 'a yönelik açıklamalarda bulundu.



Trump, İran konusunda karar verme aşamasında olduğunu söylerken, İran'la anlaşma yapmayı mı yoksa İran'ı yok etmeyi mi değerlendirdiğini söyledi. Trump, çok da uzak olmayan bir gelecekte harekete geçilmesi çağrısında bulundu.



“PEZEŞKİYAN LE GÖRÜŞMEYE HAZIRIM”



Trump ayrıca, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüşmeye hazır olduğunu belirtti.



PEZEŞKİYAN'IN ABD'YE GİTMESİ PLANLANIYOR



İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Pezeşkiyan’ın, son ana kadar bir değişiklik yaşanmaması halinde ABD’ye gitmesi planlanıyor.



New York’ta düzenlenecek BM 81. Genel Kurulu’na katılmak için ABD’ye gidecek Pezeşkiyan’ın, genel kurulda İran’a yönelik saldırılar ve ülkesinin tutumu hakkında konuşma yapması ve çeşitli ülke liderleri ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.



İRAN'DAN “YENİ SALDIRI PLANLANIYOR” İDDİASI



İran Merkez Komutanlığı, ABD'nin bazı bölge ülkelerinin desteğiyle İran'a yeniden saldırı başlatmaya hazırlandığını iddia etti.



Hatemu'l-Enbiya Karargahı, ABD'nin İran'a yönelik herhangi bir saldırısında, ABD'nin bölgedeki askeri üsleri ve çıkarlarının hedef alınacağı uyarısı yaptı ve saldırıların sürekli olacağı vurgulandı.

ABD'nin İran'a yönelik olası saldırısına destek veren bölge ülkelerinin de çatışmanın tarafı olarak görüleceğinin altı çizildi.



İRAN ŞARTLARINI ABD'YE İLETTİ

İran Meclisi Başkanı ve başmüzakereci Muhammed Bakır Galibaf ise Hürmüz Boğazı'nı açmak için arabuluculara şartlarını illettiklerini söyledi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai'den de benzer açıklamalar geldi.

Katar ve Pakistanlı arabuluculara savaşı bitirmek için ilettikleri şartları, tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, el konulan varlıklarının serbest bırakılması ve deniz ablukasının sona erdirilmesi olarak sıraladı.

Muhsin Rizai, “Savunma konusunda kararlıyız. Bir saldırı olması halinde Amerikan üslerini ve Washington’ın bölgedeki çıkarlarını daha güçlü şekilde hedef alacağız." dedi.