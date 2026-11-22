Trump, Fox News'e telefonla verdiği röportajda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İranlı müzakerecileri görüşmeleri oyalamakla suçlayan Trump, anlaşmaya varılamaması halinde yeni yıldan sonra bu ülkeye yönelik askeri saldırı emri verebileceğini söyledi.

Trump, İranlı yetkililerin ABD 'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimler öncesine kıyasla daha saldırgan bir tutum sergilediğini savunarak, müzakerecileri "profesyonel step dansçıları" olarak nitelendirdi.

İranlı yetkililerin sürekli konuştuğunu ancak somut bir adım atmadığını öne süren Trump, yürütülen görüşmelerin "anlamsız" olduğunu söyledi.

Trump, İran 'ın ABD'nin deniz ablukasını aşmaya çalışması ihtimaline de değinerek, "Umarım denerler, donanmalarının geri kalanı gibi hepsi denizin dibini boylar." ifadesini kullandı.