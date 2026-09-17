Trump’tan İran açıklaması: Savaşın sonuna yaklaştığımızı umuyorum

ABD Başkanı Trump, bir etkinliğe katılmak üzere gittiği Kuzey Carolina eyaletine varışının ardından Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı’nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.



“İRAN BİR ANLAŞMA YAPMAYI GERÇEKTEN ÇOK İSTİYOR”



İran’la devam eden askeri gerilime değinen Trump, "Savaşın sonuna yaklaştığımızı umuyorum. İran bir anlaşma yapmayı gerçekten çok istiyor. Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Trump, İran’la temasların aracılar vasıtasıyla mı yoksa doğrudan mı sürdüğü yönündeki soruya "doğrudan" yanıtını verdi.