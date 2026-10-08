Trump'tan İran açıklaması: Seçimlerden önce saldırmayacağız, görüşmeler yapıcı geçiyor

ABD Başkanı Donald Trump , İran ile devam eden görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, 3 Kasım'da düzenlenecek Kongre ara seçimlerinden önce İran'a yönelik yeni bir askeri saldırı gerçekleştirilmeyeceğini duyurdu.

Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, "İran İslam Cumhuriyeti ile verimli görüşmeler yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

İran limanlarına yönelik ABD ablukasının yürürlükte kalacağını belirten Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatının sürdüğünü söyledi.

Trump, "ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerden önce hiçbir şekilde İran'a saldırmayacağız." dedi.

İRAN SAVAŞI SEÇİM GÜNDEMİNDE

ABD ve İsrail'in şubat ayında İran'a yönelik başlattığı saldırılarla başlayan savaş, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesinde ABD iç siyasetinin başlıca tartışma konularından biri haline geldi.

Aylık maliyetinin yaklaşık 3 milyar dolar olduğu belirtilen savaş, yükselen akaryakıt fiyatlarıyla birlikte Cumhuriyetçi Parti üzerindeki siyasi baskıyı artırdı.

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda seçimlerin ardından petrol fiyatlarının sert biçimde düşmesini beklediğini ifade etmişti.

Ancak yüksek benzin fiyatları ve İran'la devam eden savaşın Cumhuriyetçi adayların seçim kampanyalarını olumsuz etkilediği ve partinin Kongre'deki çoğunluğunu riske attığı değerlendiriliyor.

KARŞILIKLI TEKLİFLER

Washington ve Tahran yönetimleri, son haftalarda savaşı sona erdirmek ve küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak amacıyla karşılıklı teklifler sundu.

Ancak Trump, İran yönetiminin son teklifini reddetti.

ABD Başkanı'nın son açıklaması, taraflar arasındaki diplomatik temasların sürdüğüne işaret ederken Washington yönetiminin İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldırma konusunda henüz bir adım atmadığını ortaya koydu.