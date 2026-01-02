Trump'tan İran açıklaması. "Silahlarımız hazır ve ateş etmeye hazırız"
02.01.2026 11:12
Son Güncelleme: 02.01.2026 11:32
Reuters
ABD Başkanı Trump'tan İran'daki protestolara ilişkin destek açıklaması geldi.
ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'daki protestolar hakkında sert açıklamalar geldi.
Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social'da paylaştığı mesajda "Eğer İran barışçıl protestocuları vurur ve şiddetle öldürürse, ABD onların yardımına gelecektir. Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.
İRAN'DAKİ PROTESTOLAR
İran'da 28 Aralık'ta yüksek enflasyon ve ekonomik problemler nedeniyle halk sokağa inmiş ve göstericilere güvenlik güçlerince müdahaleler başlamıştı. Bu müdahalelerde can kayıpları yaşanırken protestolar da ülke geneline yayıldı.