Trump’tan İran anlaşması için kritik toplantı. ''Nihai kararı vereceğim''

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Şimdi Durum Odası’nda nihai kararı vermek üzere toplantıya gidiyorum.” ifadelerini kullandı.

Trump, anlaşmanın temel koşullarını da sıraladı. Buna göre İran ’ın “asla nükleer silah veya bomba sahibi olmayacağını” kabul etmesi gerektiğini belirten Trump, Hürmüz Boğazı’nın da herhangi bir ücret, kısıtlama veya engel olmaksızın derhal deniz trafiğine açılması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı, İran tarafından boğaza döşendiği belirtilen mayınların kaldırılmasını da şartlar arasında saydı.

‘’HÜRMÜZ ABLUKASI KALKACAK''

Trump ayrıca, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik uyguladığı ablukanın kaldırılacağını ve bölgede bekleyen gemilerin yeniden sefere başlayabileceğini ifade etti.

İran’ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarına da değinen Trump, bu materyalin ABD tarafından çıkarılarak İran’la koordinasyon içinde imha edileceğini söyledi.

Trump, olası anlaşma kapsamında “bir sonraki duyuruya kadar hiçbir para transferi yapılmayacağını” da belirtti. Bu ifade, İran’a sağlanabilecek ekonomik rahatlama veya yaptırım hafifletme adımlarına ilişkin bir gönderme olarak yorumlandı.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

Kriz, Donald Trump 'ın 2018 yılındaki ilk başkanlık döneminde ABD'yi İran nükleer anlaşmasından tek taraflı olarak çekmesiyle başladı. Trump'ın Tahran’a yönelik uyguladığı "maksimum baskı" ve ağır ekonomik yaptırımlar, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini hızlandırmasına yol açtı. İki ülke arasındaki gerilim, Trump’ın 2025’te yeniden başkan seçilmesinin ardından diplomatik bir çıkmazdan doğrudan askeri çatışmaya evrildi. 2026 Şubat'ta ABD ve İsrail’in müzakereler yapılmasına rağmen İran’a düzenlediği büyük hava operasyonunda İran dini lideri Ali Hamaney öldürülünce ipler tamamen koptu.

Bu ağır darbeye misilleme yapan İran, küresel petrol ticaretinin kalbi olan Hürmüz Boğazı'nı ulaşıma kapattı. ABD ise Nisan 2026’da misilleme olarak İran limanlarına yönelik devasa bir deniz ablukası başlatarak dünya genelinde büyük bir enerji krizini tetikledi.

Daha sonra taraflar, nihayetinde Pakistan’ın arabuluculuğuyla geçici bir ateşkes ilan ederek müzakere masasına oturmayı kabul etti.