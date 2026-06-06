Trump’tan İran iddiası: “Füzelerinin yüzde 22’si kaldı”

ABD Başkanı Donald Trump , İran ’ın hâlâ belirli bir askeri kapasiteye sahip olduğunu ancak füze stoklarının büyük ölçüde azaldığını iddia etti.

NBC News’e konuşan Trump, “Hâlâ kapasiteleri var. Bazı füzeleri ve dronları bulunuyor. Yüzde olarak söyleyecek olursam, muhtemelen füzelerinin yüzde 21-22’si kaldı” ifadelerini kullandı.

Trump’ın verdiği bu oran, mayıs ayında dile getirdiği yüzde 18’lik tahminin üzerine çıkarken, ABD Başkanı daha önce İran’ın savaş kapasitesini tamamen yok ettiklerini de savunmuştu.

KÖRFEZ'DE YENİ GERİLİM

Trump’ın açıklamaları, bölgede ateşkes ihlalleri ve karşılıklı suçlamaların sürdüğü bir dönemde geldi.

İran ordusu cuma günü yaptığı açıklamada, Umman Körfezi’nde bulunan iki ABD destroyerine “uyarı füzeleri” fırlattığını öne sürdü. Ancak ABD ordusu bu iddiayı hızla reddetti.

İki gün önce ise Kuveyt, “hain İran saldırganlığının” parçası olarak ateşlenen 30 balistik füzenin önlendiğini açıklamıştı.

“ANLAŞMAK DIŞINDA SEÇENEKLERİ YOK”

Haftalardır süren görüşmeler ve aralıklarla tırmanan gerilimlere rağmen savaşın sona erdirilmesine yönelik somut bir anlaşmaya ulaşılamadı.

Ancak Trump, İran’ın sonunda müzakere masasına dönmek zorunda kalacağını savundu.

“Güçlüler, gururlular ama hiç yapmak zorunda kalacaklarını düşünmedikleri şeyleri yapmak zorunda kalacaklar” diyen Trump, İran’ın “anlaşmak dışında seçeneği olmadığını” söyledi.