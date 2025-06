Trump’tan İran konusunda tanıdık taktik: “Dünya inanırsa başka eyleme gerek kalmaz”

ABD basınına sızan istihbarat raporları ABD’nin saldırılarının İran’ın nükleer programını sadece birkaç ay geri götürdüğüne işaret ederken, ABD Başkanı Donald Trump İran’ın nükleer tesislerine çok büyük zarar verildiğini söylemeye devam ediyor.



CNN International’ın değerlendirmesine göre ise Trump’ın İran konusundaki söylemleri esasında tanıdık bir taktiğe işaret ediyor. “Trump’ın İran’ın nükleer programının ‘yok edildiğine’ dünyanın inanmasına neden ihtiyacı var” başlıklı habere göre, bunun iki sebebi var.

Buna göre, “ilk olarak, Trump’ın tüm başkanlığı kendi güçlü adam personasının ihtişamını yansıtmak üzere kurulmuş, cesur, eşsiz ve yanılmaz liderlik anlatısını besliyor ve bu efsaneye karşı gelen bilgiler hoş karşılanmıyor”.



İkinci olarak ise İran’ın ABD’nin bombardımanının ardından nükleer silah üretmesi ya da nükleer programını yeniden başlatması halinde bunun “rahatsız edici bir soruyu” beraberinde getireceği düşünülüyor: "ABD, işi bitirmek ve İran'ın gelecekteki kapasitelerinde yaşanacak ilerlemeleri daha fazla saldırıyla karşılamak için tekrar askeri eyleme mi başvurmalı?" CNN’e göre, bunun olması halinde, Trump’ın hiç hevesinin olmadığı, yıllarca sürebilecek bir “yarı savaş” hali başlayabilir, bu ise hem daha geniş bir çatışma riskini artırabilir hem de Trump’ın seçmen kitlesini kızdırabilir.



"TRUMP'IN TAKTİKLERİ TANIDIK"



ABD Başkanı Donald Trump, dün Hollanda’nın başkenti Lahey’de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada da İran’a yönelik saldırıların “çok çok başarılı olduğunu” savunmaya devam etmiş, “Buna yok etme denir. Dünya üzerindeki başka hiçbir ordu bunu yapamazdı” diye konuşmuştu. Trump, Pentagon’un kendisini yalanlayan raporunu kamuoyuna duyuran The New York Times ve CNN’i ağır ifadelerle eleştirmeyi sürdürmüştü.



CNN’e göre, Trump’ın bu açıklama ve adımları, yani “taktikleri tanıdıktı”. CNN, değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü: “(Trump) onları kanıtlamak için delil olsun ya da olmasın kendi söylemlerini yaratma stratejisiyle küreselleşiyor. 2020’deki seçim hilesi iddialarıyla bunun ne kadar başarılı olabileceğini ortaya koydu. Dünya İran’ın nükleer programının yok edildiğine inanırsa ve aksi yöndeki tüm kaynaklar itibarsızlaşırsa Trump’ın daha fazla eylemde bulunmak için de bir gerekçesi olmaz.”



“TEHLİKELİ BİR OLASILIK DA VAR”



Haberde dikkat çekildiği üzere, söz konusu istihbarat olduğunda her şey biraz opak ve gerek teknik gerek insan kaynaklı olsun ABD’nin İran’ın nükleer programını ne kadar “geriye götürebildiği” konusunda kalıcı bir hükme varılması için aylar gerekiyor. ABD yönetiminin saldırı sonrasına dair sahip olduğu ancak “operasyonel sebeplerden” açıklamadığı başka bilgilere sahip olup olmadığını da bilmek mümkün değil.



Öte yandan, CIA’den dün yapılan açıklamada, İran’ın nükleer programının “ciddi anlamda hasar gördüğüne” işaret eden “inanılır kanıtların” elde edildiği ifade edildi. Mart ayında verdiği ifadede İran’ın nükleer silah yapmadığını söyleyen Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard da X’te yaptığı paylaşımda, “yeni istihbaratın” İran’ın nükleer tesislerinin “yok edildiğini” gösterdiğini söyledi.



Yapılan açıklamaların hiçbirinin ABD’lilerin kendi kararlarını kendilerinin vermesine izin vermediği belirtilen analizde, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in iddia ettiğinin aksine, İran’ın nükleer programına verilen hasarın boyutunu sorgulayan yetkililerin doğruladığı bilgileri haberleştirmenin “vatansevere olmadığının” doğru olmadığı belirtildi.



Buradaki konunun hem sığınak delici bombaların Fordo nükleer tesisine gerçekten nüfuz edip etmediği hem de Trump’ın başkan olarak görevlerini gerçekten yerine getirip getirmediği olduğuna işaret edilen yazıda, Trump yönetiminden Pentagon’un istihbarat raporuna verilen sert tepkilerin başka bir “tehlikeli olasılığı” daha beraberinde getirdiği belirtildi. Bu olasılık ise yönetimin kendi siyasi ihtiyaçlarına uymak üzere istihbaratı şekillendirmek için istihbarat kuruluşlarına baskı yapmasıydı.