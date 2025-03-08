Trump'tan İran Lideri Hamaney'e mektup: Askeri müdahale tehdidi

Fox Business Network'e röportaj veren Trump, İran lideri Hamaney'e dün bir mektup gönderdiğini ve İran ile nükleer program konusunda anlaşma yapmayı tercih ettiğini vurguladı.



Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." dedi.



Bir anlaşma müzakere etmeyi tercih ettiğini kaydeden Trump, "Herkesin benimle aynı fikirde olduğundan emin değilim, ancak askeri olarak kazanmış olsanız bile aynı derecede iyi olacak bir anlaşma yapabiliriz." ifadesini kullandı.

"İRAN MÜZAKERE ETMEZSE ONLAR İÇİN ÇİRKİN OLACAK"



Trump, "Ancak zamanı şimdi geliyor. Bir şekilde bir şeyler olacak. Eğer İran müzakere etmezse, bu onlar için çok çirkin olacak. Diğer alternatif ise bir şeyler yapmamız gerektiği çünkü onların nükleer silah sahibi olmasına izin veremezsiniz. Başka seçenekler de mevcut." ifadesini kullandı.



Beyaz Saray, Trump'ın, nükleer anlaşma müzakereleri için bir mektup gönderildiğini doğruladı. Çekimi dün yapılan röportajın tamamının Pazar günü yayımlanacağı aktarıldı.



ABD Başkanı Trump, geçen ay İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini, tercihlerinin İran'ın büyümesine ve gelişmesine imkan sağlayacak nükleer anlaşmadan yana olduğunu belirtmişti.



Anlaşma konusunda derhal çalışılmaya başlanması gerektiğinin altını çizen Trump, "Anlaşma imzalanıp tamamlandığında Orta Doğu'da büyük bir kutlama yapmalıyız. Tanrı, Orta Doğu'yu korusun." ifadelerini kullanmıştı.

İRAN'DAN TRUMP'A YANIT

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Washington yönetiminin "maksimum baskı" politikası ve tehditleri sürdüğü sürece, Tahran'ın doğrudan müzakerelerde bulunmayacağını söyledi.



Arakçi, "Ancak bu nükleer programımızla ilgili diğer taraflarla müzakere etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Fransa, Almanya ve İngiltere ile görüşüyoruz, Rusya ve Çin'le de müzakere ediyoruz." dedi.



İran'ın Birleşmiş Milletler misyonundan da açıklama geldi. Tahran yönetiminin şimdiye kadar böyle bir mektup almadığı belirtildi.



Trump'ın mektubunun Tahran'a hangi yolla iletildiği bilinmiyor.



"İRAN'A MAKSİMUM BASKI" POLİTİKASI YENİDEN HAYATA GEÇİYOR



Beyaz Saray'daki imza töreninde "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzalayan Trump, bu kararından mutlu olmadığını ancak "İran'a karşı sert olmak" zorunda olduğunu belirtmişti.



Trump, başkanlığı döneminde İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını savunarak, İran'la anlaşmanın mümkün olup olmayacağını göreceklerini ancak ne gerekiyorsa onu yapacağını söylemişti.



