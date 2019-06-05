ABD Başkanı Donald Trump, "İran Cumhurbaşkanı Hasan Suhani ile görüşmeye haıiıim ama İran'a askeri harekat düzenleme olasılığımız da var" açıklamasında bulundu.



İngiltere'de yayın yapan ITV kanalına konuşan Trump, İran'ı yine sert bir dille eleştirdi. Trump, "Ben ilk göreve başladığımda İran son derece düşman bir yerdi. Dünyanın bir numaralı terörist ülkesiydi. Muhtemelen halen öyle" dedi.



ABD Başkanı'na İran'a askeri müdahelede bulunup bulunmayacağı soruldu. Trump, "Her zaman böyle bir ihtimal var. Ben istiyor muyum? Hayır ama hep böyle bir ihtimal var" dedi.



Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle görüşmek isteyip istemediği sorusuna ise "Tabiki isterim. İran'la konuşmayI tercih ederim yanıtını verdi.