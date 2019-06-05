ABD Başkanı Donald Trump, "İran Cumhurbaşkanı Hasan Suhani ile görüşmeye haıiıim ama İran'a askeri harekat düzenleme olasılığımız da var" açıklamasında bulundu.
İngiltere'de yayın yapan ITV kanalına konuşan Trump, İran'ı yine sert bir dille eleştirdi. Trump, "Ben ilk göreve başladığımda İran son derece düşman bir yerdi. Dünyanın bir numaralı terörist ülkesiydi. Muhtemelen halen öyle" dedi.
ABD Başkanı'na İran'a askeri müdahelede bulunup bulunmayacağı soruldu. Trump, "Her zaman böyle bir ihtimal var. Ben istiyor muyum? Hayır ama hep böyle bir ihtimal var" dedi.
Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle görüşmek isteyip istemediği sorusuna ise "Tabiki isterim. İran'la konuşmayI tercih ederim yanıtını verdi.
Trump'tan İran mesajı
NTV HaberDünya
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan kriz konusunda "Askeri müdahale ihtimali her zaman vardır" dedi. Ancak Trump İiran'la konuşmayı tercih ederim" diye de ekledi.
ABD Başkanı Donald Trump, "İran Cumhurbaşkanı Hasan Suhani ile görüşmeye haıiıim ama İran'a askeri harekat düzenleme olasılığımız da var" açıklamasında bulundu.