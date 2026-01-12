Trump'tan İran mesajı. "Elon Musk'la görüşeceğim"

İran'da 28 Aralık'tan bu yana süren rejim karşıtı gösterilerde bilanço her geçen gün daha da ağırlaşıyor. 180 kentte toplam 512 noktada devam eden eylemlerde ölü sayısı 538'e yükselirken 10 bin 600'den fazla kişi de gözaltına alındı.

Perşembe'den bu yana internet kesik olduğu için İran'dan sağlıklı bilgi almak zorlaştı. Görgü tanıklarına göre Devrim Muhafızları, gösterilere gerçek mermiyle ateş açarak müdahale ediyor.

STARLİNK SEÇENEĞİ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın İsrail'le birlikte kaos çıkartmakla suçladığı ABD Başkanı Donald Trump ise gösterilere ilişkin mesajlar vermeyi sürdürdü.

Daha önce "İran, belki de bugüne kadar hiç olmadığı kadar özgürlük arıyor; Amerika Birleşik Devletleri yardım için hazır bekliyor" diyen Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada ise kendisinin ve ordunun İran'a yönelik çok güçlü seçenekleri değerlendirdiğini açıkladı.

Ayrıca günlerdir internetin kesik olduğu İran'da erişimi geri getirebileceklerini söyleyen ABD Başkanı, konuyu uydu interneti şirketi Starlink'in sahibi Elon Musk'la görüşeceğini söyledi. Trump, daha önceki mesajlarında İran rejimini müdahaleyle tehdit etmişti.

New York Times gazetesi ise Trump'ın olası askeri saldırı seçenekleriyle ilgili brifing aldığını yazdı. Times'a konuşan kaynaklar, Başkan'ın henüz yeni bir müdahaleyle ilgili nihai karar almadığını söyledi.

İSRAİL TEYAKKUZDA

İsrail'den de Amerikan Birleşik Devletleri'nin İran'a müdahale olasılığı nedeniyle üst düzey alarma geçildiği açıklaması geldi. Açıklama, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun telefon görüşmesinin ardından yapıldı.