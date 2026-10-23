Trump'tan İran savaşı açıklaması: Çok hızlı bitirebiliriz

ABD Başkanı Donald Trump , İran 'la devam eden savaşa ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin çatışmaları kısa sürede sona erdirebilecek güce sahip olduğunu ancak bunun tercih edilip edilmeyeceğinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Trump'ın açıklamaları, ABD ile İran arasında yeniden çatışmaların şiddetlenebileceğine yönelik endişelerin petrol fiyatlarını yükselttiği bir dönemde geldi.

Florida'ya gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'la savaş hakkında, "Çok hızlı bir şekilde bitirebiliriz. Tamamen sona mı erdirmek istiyoruz, yoksa kendi kendine sönümlenmesine mi izin vermek istiyoruz?" ifadelerini kullandı.

Trump, küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatının sürdüğünü belirterek, "İstediğimiz her şeyi elde ediyoruz" dedi.

ABD Başkanı, savaşın sona erdirilmesine yönelik somut bir takvim ya da Washington yönetiminin bundan sonraki adımlarına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

PETROL FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

ABD'nin İran'a yeniden saldırı düzenleyebileceğine yönelik endişeler, petrol fiyatlarını yukarı taşıdı.

Uluslararası gösterge Brent petrolün varil fiyatı cuma günü yüzde 2,7 yükselişle 116,20 dolara ulaşarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD tipi ham petrol (WTI) ise yüzde 3,04 artışla 102,50 dolara yükselerek son beş haftanın zirvesine çıktı.