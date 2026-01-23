Trump'tan İran yorumu. Vurmakla tehdit ettim infazlardan vazgeçtiler

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'taki 56. Dünya Ekonomi Forumu (WEF) toplantılarının ardından Washington'a dönüşünde Air Force One uçağında gazetecilerle yaptığı sohbette gündemi değerlendirdi. İran'a yönelik sert söylemini sürdüren Trump, "Büyük bir donanma filosunun İran'a yöneldiğini" duyurdu.

"İRAN'A GİDEN BÜYÜK BİR FİLOMUZ VAR"

İran'da infazların kendi taleplerinin ardından durdurulduğunu iddia eden Trump, "İnfazları gerçekleştirmeleri halinde vurmakla tehdit ettim. Bu yüzden vazgeçtiler. Her ihtimale karşı o yöne giden çok sayıda gemimiz var, o yönde büyük bir filomuz var, neler olacağını göreceğiz. Tabii ki hiçbir şey olmamasını tercih ederim, ancak durumu çok yakından izliyoruz." diye konuştu.

"99,50 YIL DEĞİL, SONSUZA KADAR"

Özellikle Grönland konusunda hem NATO hem de Avrupalı liderlerle çok olumlu görüşmeler yaptıklarını anlatan ABD Başkanı, bu konuda istedikleri her şeyi aldıklarını ifade etti. NATO ile vardıkları çerçeve anlaşma konusunda "Gerçekten bir müzakere olduğunu söyleyebiliriz, ama bu anlaşma süresiz, yani bir zaman sınırı yok. 99 yıl ve 50 yıl değil, sonsuza kadar sürüyor. (Grönland konusunda) İstediğimiz her şeyi yapabiliriz, askeri işler dahil." diye konuştu.

"BUNU HERKES BEĞENDİ"

Grönland'da ABD'nin ne tür faaliyetler yürüteceğine ilişkin NATO ile işbirliğine atıf yapan Trump, "Hepimiz birlikte çalışacağız ve aslında NATO da bizimle birlikte olacak. Bazı işler masraflı bir şekilde olacak, ancak Altın Kubbe'yi inşa etmekten başka masrafımız olmayacak. Buraya Altın Kubbe nedeniyle geleceğiz." dedi.

Trump, Danimarka'nın bu sürece nasıl baktığı ile ilgili bir soruya, "Aslında bunu herkes beğendi. (Danimarka konusunu) İki hafta içinde size haber veririm." yanıtını verdi.

"RUSYA DA TAVİZ VERECEK"

Donald Trump, Rusya-Ukrayna müzakereleri konusunda da ciddi bir ilerleme kaydettiklerini vurgulayarak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı görüşmeyi hatırlattı.

Zelenski ile çok verimli bir görüşme yaptıklarını vurgulayan Trump, "Rusya da taviz verecek mi?" sorusuna "Taviz verecek. Herkes bunu başarmak için taviz veriyor." yanıtı verdi. ABD Başkanı gelinen noktada hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin barışı istediğini düşündüğünü söyledi.

Trump ayrıca, Rusya'nın Barış Kurulu'na katılmak için gereken 1 milyar dolarlık katılım ücretini kendine ait dondurulmuş hesaplardaki parasından ödemek istediği yönündeki açıklama için, "Benim açımdan sorun yok." ifadesini kullandı.