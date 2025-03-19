Trump’tan İran’a 2 ay süre



ABD'li bir yetkili ve mektup hakkında bilgi sahibi olan iki kaynak, Axios’a yaptıkları açıklamada, Başkan Donald Trump’ın İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e gönderdiği mektupta yeni bir nükleer anlaşmaya varılması için iki aylık bir süre tanıdığını söyledi.



İran’ın nükleer programı son dört yılda önemli ölçüde ilerledi ve nükleer silah üretmeye her zamankinden daha yakın hale geldi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na (UAEA) göre, İran'ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stokları, yüzde 90 seviyesine çıkarılması halinde altı nükleer bomba yapmaya yetecek miktarda.



İran ise nükleer silah peşinde olduğu iddialarını reddediyor.



İki hafta önce, Fox News’ten Maria Bartiromo ile yaptığı bir röportajda Trump, Hamaney’e doğrudan müzakere teklif eden bir mektup gönderdiğini açıklamıştı. Ertesi gün Trump, ABD’nin İran’la anlaşmaya varma konusunda “son anlara geldiğini” söyledi ve “Onların bir nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz. Çok yakında bir şeyler olacak. Barışçıl bir anlaşmayı tercih ederim ama diğer seçenek de sorunu çözer” ifadelerini kullandı.apmaktan kaçınırken, İran’ın BM misyonu da gazetecilerin sorularına yanıt vermedi.

HAMANEY: TRUMP TEKLİFİ ALDATMACA

Hamaney ise, Trump’ın mektubunu ve müzakere teklifini “İran’ı müzakere etmeyen taraf gibi göstererek dünyaya karşı baskı kurmaya yönelik bir aldatmaca” olarak nitelendirdi.



Öte yandan, İran’ın BM misyonu, X üzerinden bir açıklama yaparak İran’ın nükleer programı hakkında bazı görüşmelerin mümkün olabileceğini belirtti:



İran Dışişleri Bakanlığı ise, mektubun hala incelendiğini ve yakında bir yanıt verileceğini duyurdu.

“HUSİLER TAMAMEN YOK EDİLECEK”

Trump ayrıca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son açıklamada Husilerin “tamamen yok edileceğini” söyledi ve Tahran'ı, Husilere yardım etmeye devam etmemesi konusunda uyardı.



Trump, “İran bu malzemelerin gönderilmesini DERHAL durdurmalı. Bırakın Husiler kendi aralarında savaşsınlar. Her iki şekilde de kaybederler ama bu şekilde çabucak kaybederler” ifadelerini kullandı.

