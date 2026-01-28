Trump'tan İran'a açık tehdit. "Zaman daralıyor, bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak"

ABD-İran arasında sular durulmuyor. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth üzerinden yine mesaj verdi.

Basra Körfezi'ne konuşlandırılan USS Abraham Lincoln uçakgemisine ve beraberindeki filoya atıf yapan Trump, “İran'a doğru devasa bir armada geliyor. Hızla, büyük bir güç, heves ve amaçla ilerliyor. Bu filo, Venezuela'ya gönderilen filodan daha büyük.” ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun alıkoyulma operasyonuna atıfta bulunan Trump, “Venezuela'da olduğu gibi, görevini gerekirse hız ve şiddet kullanarak hızla yerine getirmeye hazır.” dedi. İran'ın nükleer silahlar olmadan müzakere masasına gelmesini ve “adil ve eşit bir anlaşma” sağlanması gerektiğini söyleyen ABD Başkanı “Zaman daralıyor, gerçekten çok önemli! İran'a daha önce de söylediğim gibi, anlaşma yapın!” Daha önce yapmadılar ve İran'ın büyük bir yıkımına yol açan "Gece Yarısı Çekiç Operasyonu" gerçekleşti. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak! Bunun tekrar yaşanmasına izin vermeyin." dedi.