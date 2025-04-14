Trump'tan İran'a "askeri müdahale" açıklaması: "Anlaşmayı bilerek geciktiriyorlar"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin özel temsilcisi Steve Witkoff’un Cumartesi günü Umman’da üst düzey bir İranlı yetkiliyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bizi oyalıyorlar gibi geliyor” dedi.



Hem İran hem de ABD, Cumartesi günü yapılan görüşmeleri “olumlu” ve “yapıcı” olarak nitelendiren Trump, açıklamasında, “İran, nükleer silah kavramından tamamen vazgeçmeli. Onların nükleer silaha sahip olmasına izin verilemez” dedi.



ABD'nin olası tepkilerinin arasında Tahran’daki nükleer tesislere yönelik askerî bir saldırının bulunup bulunmadığı sorulduğunda ise Trump, “Elbette var” yanıtını verdi.



Trump ayrıca, İran’ın nükleer silah geliştirmeye “oldukça yakın” olduğunu iddia ederek, hızlı hareket etmemeleri hâlinde sert bir karşılıkla karşılaşabilecekleri uyarısında bulundu.



ABD ile İran, önceki Başkan Joe Biden döneminde dolaylı görüşmeler gerçekleştirmiş, ancak bu görüşmelerden kayda değer bir ilerleme sağlanamamıştı.

ABD ve İran hükümetleri arasındaki son doğrudan görüşmeler ise, 2015 yılında dönemin başkanı Barack Obama liderliğinde varılan ve Trump’ın daha sonra çekildiği uluslararası nükleer anlaşma döneminde gerçekleşmişti.