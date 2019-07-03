ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran, ben başkan olmadan çok önce ABD ile 150 milyar dolarlık nükleer anlaşmayı ihlal ediyordu. Diğerleri hiçbir şey ödemiyordu" dedi.



ABD Başkanı Trump mesajında, "İran şimdi stok sınırlarını ihlal etti. Bu hiç iyi değil" ifadelerine yer verdi.



İran geçtiğimiz günlerde düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoğunda 2015 tarihli nükleer anlaşmada izin verilen miktarın üzerine çıktığını açıklamıştı.



İran Dişişleri Bakanı Cevad Zarif Tahran’ın bu hamlesinin anlaşmayı ihlal etmediğini, İran’ın ABD’nin anlaşmadan tek taraflı olarak çıkmasına karşılık böyle bir adım attığını söylemişti.