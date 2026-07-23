Trump'tan İran'a ''büyük çaplı saldırı'' tehdidi

Axios’a konuşan Trump, İran ’a yönelik geniş kapsamlı bir saldırı konusunda karar vermeye yaklaştığını ancak henüz nihai kararını vermediğini söyledi. Habere göre iki ABD ’li yetkili de orduya şu ana kadar yeni bir operasyon emri iletilmediğini belirtti.

Trump, “Çok büyük bir saldırıyı değerlendiriyorum. Daha önce görülenden daha büyük olacak. Karar vermeye yakınım. Bunun için tamamen hazırız.” dedi.

İsrail ’in talep edilmesi halinde operasyona neredeyse anında katılabileceğini söyleyen Trump, buna karşılık ABD’nin İran’a karşı yeni bir harekat düzenlemek için başka bir ülkenin yardımına ihtiyaç duymayacağını savundu.

''İRAN SON TEKLİFİ KABUL ETMEDİ''

Axios’un haberine göre Trump, İranlı yetkililerin müzakere etmek istediğini ancak arabulucular aracılığıyla iletilen son teklifi henüz kabul etmediğini belirtti.

Trump, İran yönetimini hedef alan açıklamasında, “Henüz yeterince acı çekmediler.” ifadesini kullandı.

Arabuluculuk görüşmeleri hakkında bilgi sahibi iki bölgesel kaynak da İran yönetiminin son teklifi kabul etmediğini söyledi. Kaynaklardan biri, “Çabalıyoruz ancak İranlılar yardımcı olmuyor.” dedi.

Trump daha önce Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Yemen’deki Husilerin Kızıldeniz’de gemilere yönelik yeni saldırılarından İran’ı sorumlu tutacaklarını belirtmişti.

ABD Başkanı, yeni saldırıların yaşanması halinde “İran’a ve elbette Husilere büyük bir askeri ceza verileceği” tehdidinde bulunmuştu. Trump’ın açıklaması, Husilerin Kızıldeniz’de iki Suudi petrol tankerini hedef aldığı bir dönemde geldi.

GERİLİM YÜKSEK

Bölgedeki gerilim, ABD ile İsrail’in şubat ayında İran’a karşı ortak bir askeri harekat başlatmasından bu yana yüksek seviyede bulunuyor. İran, saldırılara İsrail’i ve Körfez’deki ABD askeri unsurlarını hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşılık verdi.

Taraflar geçen ay Pakistan’ın arabuluculuğunda çatışmanın sona erdirilmesini amaçlayan bir çerçeve anlaşma imzalasa da Hürmüz Boğazı’nda yeniden başlayan gerilim, karşılıklı saldırıları ve ABD’nin askeri müdahale tehditlerini tekrar gündeme getirdi.

Axios, Washington yönetiminin son günlerde Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemilere yönelik saldırıları gerekçe göstererek İran’a karşı askeri operasyonlarını yoğunlaştırdığını bildirdi. Trump’ın açıklamaları, diplomatik girişimlerin sonuç vermemesi halinde saldırıların daha geniş kapsamlı bir harekâta dönüşebileceğine işaret etti.

SALDIRILAR BUGÜN DE SÜRÜYOR

İran'da yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberinde, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'na saldırı düzenlediği ifade edildi.

Saldırıda bir füzenin Keşm Adası'ndaki Suza kentinin sahiline isabet ettiği kaydedildi.

Olayda can kaybı ya da hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi verilmezken, konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı.