Trump'tan İran'a gözdağı: İran gemilerimizi taciz ederse vurulması emrini verdim
ABD Başkanı Trump, ABD donanmasına, İran savaş gemileri tarafından taciz edilmeleri halinde onları vurma emri verdiğini bildirdi.
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DHA 22.04.2020 - 15:39
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a gözdağı verdi. Trump sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İran savaş gemilerinin, ABD donanmasına ait gemileri taciz etmesi durumunda, 'vurma ve yok etme' talimatı verdiğini duyurdu.
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