Trump'tan İran'a operasyon açıklaması. "Mutlu değilim, bazen yapmanız gerekir"

ABD ile İran arasında devam eden müzakere görüşmelerinin sonuncusu dün Cenevre'de gerçekleştirildi. ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelere ilişkin değerlendirmeler bulundu.

Beyaz Saray’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını tekrarlayan Trump, müzakerelerde gelinen noktadan memnun olmadığını kaydetti. Trump “İran ile ilgili mutlu değilim ancak cuma günü daha fazla görüşme yapılması bekleniyor. İyi niyetle müzakere ederlerse harika olur. Ancak henüz bu noktaya ulaşamıyorlar. İran ile bir anlaşma yapmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik olası bir operasyon sorusuna “Bunu yapmak istemiyorum ama bazen yapmanız gerekir” cevabını verdi.



“ÇOK ZOR DURUMDALAR"

Trump, uyguladıkları petrol ambargosu nedeniyle insani kriz yaşanan Küba'ya ilişkin "Küba hükümeti bizimle temas halinde. Marco Rubio onlarla en üst düzeyde görüşüyor. Biliyorsunuz çok zor durumdalar ve paraları yok. Belki de dostane bir devralma gerçekleşir" dedi.

TRUMP SALDIRI SEÇENEKLERİNİ DEĞERLENDİRİYOR İDDİASI

Bu arada ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, Başkan Donald Trump'ı, İran'a yönelik olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirdiği öne sürüldü.

ABC News'in ismini açıklamak istemeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Washington'ın, İran'a yönelik olası saldırı seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi.

Haberde, İran ile ABD arasında 6 Şubat'ta Umman'da yapılan dolaylı görüşmelerde de yer alan CENTCOM Komutanı Cooper'ın Trump'ı, İran'a yönelik olası saldırı seçenekleri üzerine bilgilendirdiği, Genelkurmay Başkanı General Dan Caine'in de görüşmeye katıldığı ileri sürüldü.

Tahran'ı talepleri kabul etmeye zorlamak amacıyla balistik füze fırlatma sistemleri ve nükleer tesisleri hedef alan sınırlı saldırı ihtimalinin Trump'ın seçenekleri arasında olduğu iddia edilen haberde, "rejimi devirmeyi" amaçlayan daha uzun soluklu harekatın başlatılması durumunda olası saldırıların, İran'ın hava savunma kapasitelerinin daha da zayıflamasına yol açabileceği kaydedildi.

MÜZAKERELER 6 ŞUBAT'TA BAŞLAMIŞTI

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra ikinci tur görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

Müzakerelerde, zenginleştirme oranının hangi seviyede sınırlandırılacağı, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.