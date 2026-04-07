Trump'tan İran'a saldırı sinyali: "Bir medeniyet bu akşam yok olacak"
07.04.2026 09:17
Son Güncelleme: 07.04.2026 15:13
Tahran'^da ABD-İsrail saldırıları sonrası yaşanan patlamalar
Trump'ın verdiği süre dolmadan ABD Hark Adası'nı vurdu. 03.00 öncesi halen diplomatik çözüm aranırken Katar "İşler kontrolden çıkmak üzere" uyarısında bulundu.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 39. güne girilirken savaşı durdurmak için taraflar ve arabulucular diplomatik çözüm arıyor ancak silahlar patlamaya devam ediyor.
ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz'ün açılması için verdiği süre dolmadan ABD, İran'ın enerji üslerinden Hark Adası'na saldırı düzenledi. Axios'a konuşan bir ABD'li yetkili adadaki askeri hedeflerin vurulduğunu söyledi.
ABD Başkanı Trump, Truth üzerinden bir paylaşım yaparak saldırı sinyali verdi. Trump “Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak. Ancak, şimdi tam ve eksiksiz bir rejim değişikliğiyle, farklı, daha zeki ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu bir ortamda, belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabilir, kim bilir? Bunu bu gece, dünyanın uzun ve karmaşık tarihinin en önemli anlarından birinde öğreneceğiz. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek.”
İran'ın IRNA haber ajansı Kaşan kentinde bir demiryolu köprüsünde meydana gelen saldırıda iki kişinin öldüğünü açıkladı. Ayrıca Tebriz-Zencan karayolundaki köprülerin de saldırıların hedefi olduğu belirtildi.
İran Devrim Muhafızları da, “Eğer ABD kırmızı çizgiyi geçerse bölgenin ötesinde cevap vereceklerini" söyledi.
ZAMAN İLERLİYOR: KRİTİK SAAT 03.00
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a “ya Hürmüz'ü açın ya da yok edeceğiz” tehditi için verdiği süre yarın gece saat 03.00'da dolacak. Eğer o vakte kadar Hürmüz Boğazı açılmazsa, taraflar arasında bir anlaşma olmazsa ya da verilen süre uzatılmazsa, ABD Başkanı Trump, İran'daki her köprü ve güç santralinin "yerle bir edileceğini" söyledi.
ABD Başkanı Trump'ın İran'dan Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istemesi ve açılmazsa ülkenin enerji tesislerini hedef alacağını söylemesi enerji piyasalarını olumsuz etkileyince Trump, 23 Mart'ta olası ABD saldırılarının ertelendiğini açıklamıştı. Trump, süre dolmadan 27 Mart tarihinde bu kez “İran'ın talebi üzerine” saldırıları 10 gün daha ertelemişti.
ABD Başkanı, 6 Nisan'da dolması beklenen süreye 3 Nisan'da bir erteleme daha yapmıştı. Ekstra 48 saat verdiğini söyleyen Trump, Hürmüz Boğazı açılmazsa, Salı gecesinin “Enerji tesisi günü ve köprü günü” olacağını söyleyerek ABD'nin saldırılara başlayacağını belirtti. Trump'ın verdiği süre TSİ ile 03.00'da doluyor. Eğer Hürmüz Boğazı açılmazsa, bir anlaşma sağlanmazsa ya da Trump yine bir erteleme yapmazsa, ABD ve İsrail'in İran'daki enerji tesislerine ve kritik altyapılarına saldırması bekleniyor.
DİPLOMATİK ÇÖZÜMLER HALA ARANIYOR
ABD ve İran arasında savaşı bitirmek için diplomatik yollar aranırken, önce ABD İran'a 15 maddelik anlaşma planı sunmuş, Tahran bu ateşkes önerisini aşırı bularak reddetmişti. Kendi şartlarını ABD'ye ileten Tahran'ın teklifi de ABD tarafından reddedilmişti.
Savaşta diplomatik çözüm yolları aranırken, İran'ın Pakistan Büyükelçisi, “Pakistan'ın savaşı durdurmak için pozitif ve verimli çabaları kritik ve hassas bir aşamaya yaklaşıyor.” diye konuştu.
İran'ın Kuveyt Büyükelçisi'nin, bölge devletlerini Trump'ın ültimatomundan önce bir çözüm bulmaya çağırdığı belirtildi.
6 Nisan'da arabulucuların İran ve ABD'ye bir ateşkes planı sunduğu açıklanmış, ancak İran ateşkesi reddederek savaşın kalıcı şekilde durması gerektiğini belirtmişti. ABD Başkanı Trump da ateşkes planını önemli bir adım olarak değerlendirmiş, ancak “yeterli değil” ifadesini kullanmıştı.
Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “Bölgede olayların kontrolden çıkmasına çok yakınız. Savaş devam ederse kazananı olmaz. Hürmüz doğal bir boğaz, bir kanal değil ve bölgedeki tüm ülkelerin onu özgürce kullanma hakkı var." diye konuştu. Katarlı sözcü, sivil ve enerji altyapılarına herhangi bir tarafın saldırısının kabul edilemez olduğunu söyledi.
İRAN GEÇİCİ ATEŞKESİ KABUL ETMİYOR
İran Devrim Muhafızları komşu ülkeleri “itidal sona erdi” diye uyardı. ABD ve ortaklarının altyapısını hedef alacağını söyledi ve bölgedeki petrol ile doğalgaz arzını yıllarca aksatmakla tehdit etti.
İranlı üst düzey bir kaynak, Tahran’ın ABD ile geçici bir ateşkesi reddettiğini ve yalnızca “kalıcı barış” temelinde müzakerelere açık olduğunu açıkladı.
Reuters’a konuşan kaynak, görüşmeler için ön koşulların ABD’nin saldırıları derhal durdurması, bu saldırıların tekrarlanmayacağına dair garanti verilmesi ve oluşan zararların tazmin edilmesi olduğunu belirtti.
Kaynağa göre, olası kalıcı bir anlaşma kapsamında İran ayrıca Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden, geminin türü, taşıdığı yük ve mevcut koşullara bağlı olarak değişen ücretler talep ediyor.
İRAN, İSRAİL GEMİSİNİ VURDU
İran Devrim Muhafızları'nın, İsrail'e ait bir konteyner gemisini balistik füzelerle vurduğu belirtildi. Fars haber ajansı geminin vurulduğunu duyururken olayın Hürmüz Boğazı'nda mı ya da başka bir noktada mı gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi.
PEZEŞKİYAN'DAN “CAN FEDA” MESAJI
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, X üzerinden bir paylaşım yaptı. Savaşa katılmak isteyen gönüllüleri toplamayı amaçlayan "Canfeda" kampanyasına şu ana kadar 14 milyondan fazla kişinin başvurduğunu belirten Pezeşkiyan, "Bugüne kadar 14 milyondan fazla cesur İranlı, İran'ı savunmak için canlarını feda etmeye hazır olduklarını açıkladı. Ben de İran için canımı feda ettim, ediyorum ve etmeye devam edeceğim." dedi.
İSRAİL, İRAN'DA TREN YOLCULARINI UYARDI
İsrail ordusu bir uyarı yayınlayarak İran'daki tren kullanacak yolcuları uyardı. İsrail İranlılara “Trenlere ve demiryolu hatlarına yakınlığınız sizin hayatınızı tehlikeye atıyor.” uyarısı yaptı.
İran'ın Meşhed kentindeki demiryolu hatlarında işleyen trenlerin, İsrail'in İran demiryolu sistemine yönelik uyarısının ardından durdurulduğu belirtildi.
İsrail ordusu, İrah'ın Şiraz kentindeki bir petrokimya tesisini vurduğunu duyurdu. Ayrıca, İran'dan İsrail'e doğru fırlatılan füzeleri tespit ettiği de ordu tarafından açıklandı.
BM BUGÜN HÜRMÜZ'Ü OYLAYACAK
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi taşımacılığının güvenliğini sağlamaya yönelik tasarıyı bugün oylaması bekleniyor. Güvenlik Konseyi'nde veto hakkı bulunan Çin, daha önce talep edilen güç kullanımı yetkisine karşı çıkmıştı. Son tasarı metninde daha önceki tasarılarda güç kullanılması için istenen izin teklifi kaldırıldı.
Çin Hürmüz Boğazı'na ilişkin karar tasarısının oylaması öncesinde BM Güvenlik Konseyi'ni uyararak 'alevlere benzin dökmemeye' çağırdı ve taraflara ateşkes çağrısında bulundu.
Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanı Bahreyn'in daha önce hazırladığı taslaklar, başta Çin ve Rusya olmak üzere Güvenlik Konseyi tarafından kabul görmemişti.
Perşembe günü sunulan önceki taslakta "tüm savunma imkanlarının" kullanılması için yetki talep edilmiş, Çin bu talebe karşı çıktığını açıklamıştı.
Güvenlik Konseyi'ne sunulan tekliflerin kabul edilmesi için on beş üyeden en az dokuz lehte oy toplaması ve beş daimi üye olan İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve ABD tarafından veto edilmemesi gerekiyor.
ABD VE İSRAİL TAHRAN'DA SİNAGOG VE HAVAALANI VURDU
ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a saldırılarında bir sinagogun bulunduğu sivil yerleşim biriminin hedef alındığı bildirildi. İran basını füzenin isabet ettiği mahallede konutların yanı sıra bir sinagogun da büyük hasar aldığı belirtildi. Sinagogun bazı duvarlarının yıkıldığı ve müştemilatının tahrip olduğu ifade edildi.
İran'da Mehr haber ajansı, Tahran'ın doğusundaki Pardis'te ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle 3'ü çocuk 6 kişinin öldüğünü duyurdu. Ajans daha sonra İran'daki Hürremabad Havaalanı'nın ABD-İsrail saldırılarında vurulduğunu açıkladı.
Fars haber ajansı da Elbruz bölgesinde ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle 2'si çocuk 18 kişinin öldüğünü 24 kişinin de yaralandığını açıkladı.