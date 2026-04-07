Trump'tan İran'a saldırı sinyali: "Bir medeniyet bu akşam yok olacak"

İran'ın IRNA haber ajansı Kaşan kentinde bir demiryolu köprüsünde meydana gelen saldırıda iki kişinin öldüğünü açıkladı. Ayrıca Tebriz-Zencan karayolundaki köprülerin de saldırıların hedefi olduğu belirtildi.

İran Devrim Muhafızları da, “Eğer ABD kırmızı çizgiyi geçerse bölgenin ötesinde cevap vereceklerini" söyledi.

ZAMAN İLERLİYOR: KRİTİK SAAT 03.00

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a “ya Hürmüz'ü açın ya da yok edeceğiz” tehditi için verdiği süre yarın gece saat 03.00'da dolacak. Eğer o vakte kadar Hürmüz Boğazı açılmazsa, taraflar arasında bir anlaşma olmazsa ya da verilen süre uzatılmazsa, ABD Başkanı Trump, İran'daki her köprü ve güç santralinin "yerle bir edileceğini" söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın İran'dan Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istemesi ve açılmazsa ülkenin enerji tesislerini hedef alacağını söylemesi enerji piyasalarını olumsuz etkileyince Trump, 23 Mart'ta olası ABD saldırılarının ertelendiğini açıklamıştı. Trump, süre dolmadan 27 Mart tarihinde bu kez “İran'ın talebi üzerine” saldırıları 10 gün daha ertelemişti.

ABD Başkanı, 6 Nisan'da dolması beklenen süreye 3 Nisan'da bir erteleme daha yapmıştı. Ekstra 48 saat verdiğini söyleyen Trump, Hürmüz Boğazı açılmazsa, Salı gecesinin “Enerji tesisi günü ve köprü günü” olacağını söyleyerek ABD'nin saldırılara başlayacağını belirtti. Trump'ın verdiği süre TSİ ile 03.00'da doluyor. Eğer Hürmüz Boğazı açılmazsa, bir anlaşma sağlanmazsa ya da Trump yine bir erteleme yapmazsa, ABD ve İsrail'in İran'daki enerji tesislerine ve kritik altyapılarına saldırması bekleniyor.

DİPLOMATİK ÇÖZÜMLER HALA ARANIYOR

ABD ve İran arasında savaşı bitirmek için diplomatik yollar aranırken, önce ABD İran'a 15 maddelik anlaşma planı sunmuş, Tahran bu ateşkes önerisini aşırı bularak reddetmişti. Kendi şartlarını ABD'ye ileten Tahran'ın teklifi de ABD tarafından reddedilmişti.

Savaşta diplomatik çözüm yolları aranırken, İran'ın Pakistan Büyükelçisi, “Pakistan'ın savaşı durdurmak için pozitif ve verimli çabaları kritik ve hassas bir aşamaya yaklaşıyor.” diye konuştu.

İran'ın Kuveyt Büyükelçisi'nin, bölge devletlerini Trump'ın ültimatomundan önce bir çözüm bulmaya çağırdığı belirtildi.

6 Nisan'da arabulucuların İran ve ABD'ye bir ateşkes planı sunduğu açıklanmış, ancak İran ateşkesi reddederek savaşın kalıcı şekilde durması gerektiğini belirtmişti. ABD Başkanı Trump da ateşkes planını önemli bir adım olarak değerlendirmiş, ancak “yeterli değil” ifadesini kullanmıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “Bölgede olayların kontrolden çıkmasına çok yakınız. Savaş devam ederse kazananı olmaz. Hürmüz doğal bir boğaz, bir kanal değil ve bölgedeki tüm ülkelerin onu özgürce kullanma hakkı var." diye konuştu. Katarlı sözcü, sivil ve enerji altyapılarına herhangi bir tarafın saldırısının kabul edilemez olduğunu söyledi.

İRAN GEÇİCİ ATEŞKESİ KABUL ETMİYOR

İran Devrim Muhafızları komşu ülkeleri “itidal sona erdi” diye uyardı. ABD ve ortaklarının altyapısını hedef alacağını söyledi ve bölgedeki petrol ile doğalgaz arzını yıllarca aksatmakla tehdit etti.

İranlı üst düzey bir kaynak, Tahran’ın ABD ile geçici bir ateşkesi reddettiğini ve yalnızca “kalıcı barış” temelinde müzakerelere açık olduğunu açıkladı.

Reuters’a konuşan kaynak, görüşmeler için ön koşulların ABD’nin saldırıları derhal durdurması, bu saldırıların tekrarlanmayacağına dair garanti verilmesi ve oluşan zararların tazmin edilmesi olduğunu belirtti.

Kaynağa göre, olası kalıcı bir anlaşma kapsamında İran ayrıca Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden, geminin türü, taşıdığı yük ve mevcut koşullara bağlı olarak değişen ücretler talep ediyor.