Trump'tan İran'a: Sızdırılan anlaşma şartları gerçeği yansıtmıyor

ABD Başkanı Donald Trump , İran'dan sızdırılan anlaşmanın şatlarının doğru olmadığını ileri sürdü.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'ın kamuoyuna yansıyan açıklamalarının üzerinde uzlaşılan şartlarla hiçbir ilgisi bulunmadığını savundu.

İranlı yetkilileri sert sözlerle eleştiren Trump, "İran'ın yalan haber medyasına sızdırdığı şartların üzerinde anlaşılan maddelerle ilgisi yok. Söyledikleri şeyler, anlaşmaya sahip olduklarına dair zayıf ve acınası açıklamaları da dahil olmak üzere, gerçekle hiçbir ilişki taşımıyor." ifadelerini kullandı.

Trump paylaşımında, "Kendileriyle muhatap olmak son derece onursuzca. Onlarla iyi niyetli bir şekilde anlaşma yapmak diye bir şey yok. İnanılmaz!" dedi.

Trump'ın açıklaması, İran tarafında anlaşma görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerin ardından geldi. ABD ile İran arasında yürütülen temaslara ilişkin ayrıntılar ise henüz resmi olarak açıklanmadı.