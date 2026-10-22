Trump'tan İran'a suçlama: Seçim öncesi petrol fiyatlarını yükseltmeye çalışıyorlar

ABD Başkanı Donald Trump , sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada İran yönetimini hedef aldı.

İran'ın ABD'de yaklaşan ara seçimler öncesinde petrol fiyatlarını yükseltmek için her yolu denediğini savunan Trump, Tahran yönetiminin saldırılar ve deniz mayınları konusunda gerçeği yansıtmayan iddialar ortaya attığını öne sürdü.

Trump, "İran, ABD'deki ara seçimler öncesinde petrol fiyatlarını yükseltmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Sahte saldırılar, mayınlar ve daha birçok şey uyduruyorlar" ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇEN PETROL MİKTARINA DİKKAT ÇEKTİ

Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatına da değinen Trump, bölgedeki çatışmalara rağmen petrol akışının arttığını iddia etti.

ABD Başkanı, boğazdan geçen petrol miktarının çatışmalar başlamadan önceki seviyeyi bile aştığını savundu.

"75 BİN PROTESTOCU ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI

İran yönetimini ülkedeki göstericilere yönelik baskılar nedeniyle de eleştiren Trump, yedi aydan kısa bir süre içinde 75 bin protestocunun öldürüldüğünü öne sürdü.

Trump, İran yönetiminin protestocuları ve kendisine karşı çıkanları öldürmeye devam ettiğini savunarak, "Gerçekten de kötülükle dolu bir rejime sahipler. Amerikan halkının ve dünyanın onların ne kadar kötü olduklarını anlamasını umuyorum" dedi.

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin Trump'ın dile getirdiği 75 bin rakamı bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.

Demokrat Parti'yi de hedef alan Trump, uluslararası toplumun ve Demokratların İran'daki ölümlere yeterince tepki göstermediğini savundu.

"İRAN ASLA NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAYACAK"

Açıklamasının sonunda İran'ın nükleer programına ilişkin Washington'ın tutumunu yineleyen Trump, "İran asla nükleer silaha sahip olamaz ve olmayacak" ifadelerini kullandı.