Trump'tan İran'a tehdit: "Anlaşmaya varamazsak santralleri ve petrol kuyularını havaya uçururuz"

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Tahran'ı bombalamasıyla başlayan İran Savaşı'nda 1 ay geride kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, savaşa dair Truth üzerinden bir mesaj yayınladı. Trump, İran'daki askeri operasyonları sona erdirmek için “yeni ve daha makul bir rejim” ile ciddi görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. ABD Başkanı, “Büyük ilerleme kaydedildi, ancak herhangi bir nedenle kısa süre içinde bir anlaşmaya varılamazsa, ki muhtemelen varılacaktır, ve Hürmüz Boğazı hemen açılmazsa, İran'daki "güzel kalışımızı", tüm elektrik üretim santrallerini, petrol kuyularını ve Hark Adası'nı ve muhtemelen tüm su arıtma tesislerini havaya uçurarak ve tamamen yok ederek sonlandıracağız." ifadelerini kullandı. Trump, "Bu eski rejimin 47 yıllık "terör saltanatı" boyunca İran'ın katlettiği ve öldürdüğü birçok askerimiz ve diğerlerinin intikamı olacaktır." dedi.

İRAN'DAN GÖRÜŞMELERE DAİR AÇIKLAMA

ABD ile İran arasında görüşmeler olup olmadığına dair İran'dan açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD ile İran'ın doğrudan görüşmediğini arabulucular yoluyla görüşmeler yapıldığını söyledi. Bakanlık Sözcüsü, “İran'a iletilen tekliflerin çoğu gerçekçi olmayan, mantıksız ve aşırı. Bölge ülkelerinin barışı hedeflemesi memnuniyet verici ancak olaylara gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekiyor.” diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'ın nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına üyesi olduğu sürece saygı duyduğunu, ancak İran'a yönelik saldırılar ve haklarına saygı gösterilmemesi nedeniyle anlaşmanın faydasının sorgulandığını söyledi.

TRUMP'IN HEDEFİ HARK ADASI

ABD Başkanı Donald Trump, Financial Times'a yaptığı açıklamada "Hark Adası'nı ele geçirerek İran petrolünü almayı tercih ederim." dedi, olası kara harekatı konusunda olasılıkları artırdı. Trump açıklamasında, ABD'nin “uzun zamandır aranan birçok İran hedefinin” vurulduğunu söyledi." "İran'la bir anlaşma görüyorum, yakında olabilir, belki de olmayabilir, bence onlarla çok yakında bir anlaşma yapacağız. İran'la müzakereler son derece iyi gidiyor." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, “Yarın sabah Hürmüz Boğazı'ndan bize 20 büyük petrol dolu gemi verecekler” iddiasında bulundu. Ateşkesle ilgili anlaşmanın hızlı bir şekilde yapılabileceğini ifade eden Trump "ABD ve İran arasındaki görüşmeler Pakistan aracılığıyla dolaylı yoldan gerçekleşiyor, iyi geçiyor." dedi.

ABD'ye bağlı yüzlerce özel operasyon kuvvetinin Orta Doğu'ya ulaştığı ABD basınınca öne sürülürken, 3 bin 500 deniz piyadesi taşıyan ABD Donanması’na ait USS Tripoli amfibi hücum gemisinin de bölgeye geldiği belirtildi. Bu konuşlandırma ve Trump'ın Hark Adası'na dair söylemleri ABD'nin İran’a yönelik olası bir kara operasyonuna hazırlandığı yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi.